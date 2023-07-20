7 yaşında ün kazanan Can Ayşecik'in son halini gören şaştı kaldı! Güzelliğiyle büyüledi

Doksanların çocuk yıldızı Ecem Kanun, Can Ayşecik dizisi ile geniş bir kitleye ulaşmıştı. Bu dizi ile tüm Türkiye tarafından tanınan bir isim haline gelen Kanun, yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Ünlü ismin son halini görenler çok şaşırdı.

1997-2000 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Can Ayşecik'te rol alan Ecem Kanun Ayşecik karakterine hayat veriyordu.

İlk bölümü 1997 yılında ekrana gelen dizi 184 bölüm boyunca izleyici karşısına çıktı.

Uzun yıllar kameralardan uzak bir yaşam süren Ecem Kanun, İstanbul Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığından mezun oldu.

Şimdilerde 32 yaşında olan ünlü isim sosyal medya hesabından sık sık gündelik yaşamını paylaşıyor.

En son 'Kızım ve Ben' dizisinde rol alan Ecem Kanun şimdilerde telefon kılıfı, çanta ve kolye başta olmak üzere çeşitli aksesuarların satışı ile ilgileniyor.

Aynı zamanda bir oyunculuk ajansına da bağlı olan ünlü isim Kaan Alibali ile evli.



