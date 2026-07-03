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Eşref Rüya için apar topar final kararı verilmişti! Sebebi ortaya çıktı

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın 47. bölümle final yapması sosyal medyayı ayağa kaldırmış final nedeni merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş, Eşref Rüya dizisinin final yapma nedenini açıkladı.

Eşref Rüya için apar topar final kararı verilmişti! Sebebi ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisi 47. bölümle final yaparak ekran macerasını noktaladı. Sezon finali yapacakken bir anda final kararı alan fenomen dizinin bitme sebebi merak edildi.

Dizinin yapım maliyetlerinin her geçen hafta katlanarak artmasının yayıncıyı ve yapımcıyı oldukça zor bir duruma soktuğu iddiaları gündeme gelmişti.

Eşref Rüya için apar topar final kararı verilmişti! Sebebi ortaya çıktı 1

Ayrıca Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'nın kıskançlık krizleri sette sorunlara neden olduğu da iddia edilmişti. Aslıhan Malbora hakkındaki bu iddiaları da kesin bir dille yalanlamıştı.

Eşref Rüya için apar topar final kararı verilmişti! Sebebi ortaya çıktı 2

Birsen Altuntaş, Eşref Rüya dizisinin final yapma nedenini açıkladı. ''Çağatay Ulusoy'un Demet Özdemir ile arası çok iyi değildi. Sevemediler birbirlerini.

Dizi yaşanan mali anlaşmazlıktan dolayı bitti. Kanaldan 13 bölüm değil de 26 bölüm garanti istendi, kanal da bunu kabul etmedi.''ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Demet Özdemir Eşref Rüya
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