Kalıcı vasiler atanmıştı! İnan Kıraç'ın evliliğinde kesin karar çıktı

89 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya arasındaki evliliğe ilişkin davada nihai karar Yargıtay'dan çıktı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Yargıtay yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin evliliğin iptaline yönelik kararlarını onayarak evliliği kesin olarak geçersiz saydı.

EVLİLİK İPTALİ KESİNLEŞMİŞ OLDU

Böylece, daha önce istinaf tarafından da hukuka uygun bulunan iptal kararı kesinleşmiş oldu. Kararın ardından Emine Alangoya'nın bugünden itibaren "Kıraç" soyadını kullanamayacak.

KIZI İPEK KIRAÇ EVLİLİĞİ MAHKEMEYE GÖTÜRMÜŞTÜ

Süreç, İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın, babasının 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile yaptığı evlilik sırasında fiil ehliyetinin bulunmadığı iddiasıyla açtığı dava ile başlamıştı.

ADLİ TIP RAPORU BELİRLEYİCİ OLDU

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiil ehliyetinin bulunmadığı ve kendisine vasi atanması gerektiği belirtilmişti. Bunun üzerine mahkeme önce geçici, ardından kalıcı vasi atanmasına karar vermişti.