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Kalıcı vasiler atanmıştı! İnan Kıraç'ın evliliğinde kesin karar çıktı

Yargıtay, iş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya'nın evliliğinin iptaline ilişkin yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin verdiği kararları onayladı. Böylece söz konusu evlilik hukuken kesin olarak geçersiz kabul edildi.

Kalıcı vasiler atanmıştı! İnan Kıraç'ın evliliğinde kesin karar çıktı
Öznur Yaslı İkier

89 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya arasındaki evliliğe ilişkin davada nihai karar Yargıtay'dan çıktı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Yargıtay yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin evliliğin iptaline yönelik kararlarını onayarak evliliği kesin olarak geçersiz saydı.

Kalıcı vasiler atanmıştı! İnan Kıraç ın evliliğinde kesin karar çıktı 1

EVLİLİK İPTALİ KESİNLEŞMİŞ OLDU
Böylece, daha önce istinaf tarafından da hukuka uygun bulunan iptal kararı kesinleşmiş oldu. Kararın ardından Emine Alangoya'nın bugünden itibaren "Kıraç" soyadını kullanamayacak.

KIZI İPEK KIRAÇ EVLİLİĞİ MAHKEMEYE GÖTÜRMÜŞTÜ
Süreç, İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın, babasının 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile yaptığı evlilik sırasında fiil ehliyetinin bulunmadığı iddiasıyla açtığı dava ile başlamıştı.

Kalıcı vasiler atanmıştı! İnan Kıraç ın evliliğinde kesin karar çıktı 2

ADLİ TIP RAPORU BELİRLEYİCİ OLDU
Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiil ehliyetinin bulunmadığı ve kendisine vasi atanması gerektiği belirtilmişti. Bunun üzerine mahkeme önce geçici, ardından kalıcı vasi atanmasına karar vermişti.

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inan kıraç
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