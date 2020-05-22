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7 yaşındaki kızı ezen beton mikseri sürücüsüne adli kontrol

SAMSUN HABERLERİ  | 22.05.2020 18:46 | Son Güncelleme

Samsun’da 7 yaşındaki kızı ezen beton mikseri sürücüsü çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.

7 yaşındaki kızı ezen beton mikseri sürücüsüne adli kontrol

Samsun’da 7 yaşındaki kızı ezen beton mikseri sürücüsü çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B.(40) idaresindeki 55 K 4538 plakalı bir beton firmasına ait mikser, 7 yaşındaki Aysel N.’yi ezdi. Kazada ağır yaralanan kız çocuğu 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü K.B., Denizevleri Polis Merkezine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan K.B. Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ilkadim
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Ilkadim
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Atakum
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Atakum
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