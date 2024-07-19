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  4. 7 yıl önce vefat etmişti! İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, o geceyi ilk kez anlattı! 'Beni en çok üzen şey...'

7 yıl önce vefat etmişti! İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, o geceyi ilk kez anlattı! 'Beni en çok üzen şey...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.07.2024 14:38
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Unutulmaz şarkıları ile hafızalara kazınan İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmış ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti. Erkal uzun tedavi sürecinin ardından 11 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Erkal'ın hayat arkadaşı Filiz Erkal, katıldığı programda yıllar sonra o geceyi anlattı...

MYNET- Emine Ün ile başrolünde yer aldığı Canısı filmiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, 90'lı yıllara da damgasını vurmuştu.

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İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetmiş ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçirmişti.

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Erkal, uzun tedavi sürecinin ardından 11 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Erkal'ın hayat arkadaşı Filiz Erkal Youtube'daki 'Bak Burası Çok Önemli' programına konuk oldu ve o geceyi ilk kez anlattı.

''BENİ EN ÇOK ÜZEN ŞEY...''

Erkal, "Kaybettiğim gün evden akşam 21:00'de çıktı. Akşam 00:00'da da giriş yapmış. Hiçbir şeyi yoktu. Hasta olsa beklersin... O 40 günlük süreçte de alıştırdı... Beni en çok üzen 2,5 saat otoparkta kimsesiz kalışıydı... Ben onu normalde hep arardım. O gün de bebek çok fazla ağladı, huzursuzdu. Onunla birlikte uyuyup kalmışım. Telefona uyandım. Komşum kızını doktora götürüyor, İbrahim'i yerde görüyor. Güvenlik aradı beni. Benim de teyzemle yardımcım yanımdaydı. Onlar indiler. İnen, gelmedi... Bebek var inemiyorum. Ambulans geliyor, polis geliyor. Yukarıdan izliyorum ama inemiyorum. Bir şey olduğunu fark ettim tabii. Teyzem çıkınca 'İbrahim Abi'nin tansiyonu yükselmiş' diye söyledi. İnanmadım. Sonra hastaneye gidince..."

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"YOĞUN BAKIMA BİR KEZ GİRDİM'

"Zaten bir kez gördüm yoğun bakımda. Bir daha hiç girmedim, giremedim. Korktum. Anlam veremediğim bir şey oldu. Ben doktorlarla girdim içeriye ve girer girmez 'ölmüş' dedim. Direkt öyle söyledim. Sadece makineye bağlı yaşıyordu, nefes alıyordu ama baygın bilinçsiz yatıyordu. Ondan sonra bir daha giremedim." dedi.

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"SİZE ÇOK GÜZEL MİRAS BIRAKACAĞIM" DEMİŞTİ

Filiz Erkal ayrıca; "Elif Su babasını o kadar güzel tanıyor ki, onunla konuşsan sanki babasıyla yıllarca yaşamış gibi onu anlatır. İbrahim bize o kadar güzel bir miras bıraktı ki... Zaten kendisi de bunu söylemişti. 'Mal mülk, para pul boş şeyler ben size öyle güzel miras bırakacağım ki' demişti. 7 sene geçti hala bütün gönüllerde." ifadelerini kullandı.

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İbrahim Erkal
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