700 yıllık güreş geleneğinde pehlivanlar ve ağa adayları kıyasıya yarıştı

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Balatlı Köyü ve Beyören Köyü’nde Osmanlı’dan miras kalan ve asırlardır yaşatılan Geleneksel Balatlı Köyü Karakucak Güreşleri büyük coşkuyla yapıldı. Beyören ve civar köylerin imece usulü ortaklaşa düzenlediği Balatlı Köyü Tarihi Geleneksel Karakucak Güreşleri bu yıl da çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Toplamda 88 pehlivanın er meydanına çıktığı güreşler kıyasıya rekabete sahne olurken, ağalık içinde rekabet zirveye ulaştı.

Tarihi Geleneksel Güreşlere Milletvekili Ercan Öztürk, Vali Vekili Şevket Cinbir, Düzce Belediyesi Başkan Vekili Hasan Günden, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Düzce Belediye Meclisi Başkan Vekili Ali Dilber, geçtiğimizi yılın güreş ağası Fatih Mutlu ile vatandaşlar katıldı.

Güreşlerin açılış konuşmasını yapan Organizasyon Komitesi Başkanı Sadullah Ünsal, Balatlı Karakucak güreşlerinin tarihçesine değindi. Sadullah Ünsal ayrıca Düzce’nin fethedilmesi onuruna Osmanlı döneminde başlayan güreşlerin daha iyi şartlarda yapılması gerektiğini belirterek Milletvekili Ercan Öztürk, Vali Vekili Şevket Cinbir ve İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç’tan er meydanının daha iyi duruma getirilmesi için söz aldı.

Er meydanında birincilik için ter döken pehlivanların mücadelesi kadar, güreş ağalığı yarışı da büyük çekişmeye sahne oldu.

ŞEVKET CİNBİR: "GELENEKLERİMİZİ KORUDUĞU İÇİN BEYÖREN VE BALATLI KÖYÜ’NE TEŞEKKÜR EDERİM"

Güreşlerde konuşan Vali Vekili Şevket Cinbir ise "Bayramlar insanları birbirlerine yakınlaştıran, günlük kaygılardan uzaklaştıran, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz çok özel günlerdir. Bu toprakları sadece topraktan ibaret görmeyen, aziz ecdadımızdan devraldığı sorumlulukları yerine getiren ve burada asırlardır devam eden geleneği sürdüren Balatlı ve Beyören köylerini bu anlamlı buluşmasını önemsiyoruz. Osmanlı mirası olan bu güreş geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması konusundaki gayretlerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim, yarınlarımız aydınlık olsun" diye konuştu.

AĞALIK İÇİN KIYASIYA REKABET

Güreş ağalığı yarışında da önemli iş insanları arasında büyük rekabet yaşandı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Olgun Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Acar ile geçen yılın güreş ağası Fatih Mutlu’nun da aralarında bulunduğu iş insanları, ağalık unvanını kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Ağalık yarışının kazananı iş insanı Metin Şişman oldu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası İnşaat Komisyonu ve Meclis Üyesi Şişman, rakiplerini geride bırakarak 2026-2027 dönemi Geleneksel Balatlı Karakucak Güreşleri Ağalığı unvanını kazandı.

Geleneksel güreşlerin başpehlivanı ise, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Ertuğrul Topal oldu.