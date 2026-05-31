Beşiktaş'tan resmi açıklama! Oliver Glasner iddialarına yalanlama

Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışları kapsamında Avusturyalı çalıştırıcı Oliver Glasner ile prensip anlaşmasına varıldığı yönünde çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayarak sürecin Futbol Direktörü Önder Özen tarafından yürütüldüğünü duyurdu.

Emre Şen

Siyah-beyazlı kulüp, son günlerde medyada geniş yankı uyandıran teknik direktör iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Futbol A Takımı'nın başına geçmesi için Avusturyalı teknik adam Oliver Glasner ile görüşüldüğü ve taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı yönünde yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"MASA BAŞINDA ÜRETİLEN ASILSIZ HABERLER"

Çıkan haberlerin "tamamen asılsız" olduğunun altı çizilen kulüp açıklamasında, kamuoyunun ve taraftarların bu tür masa başında üretilen maksatlı iddialara itibar etmemesi istendi. Yönetim, teknik direktör arayışındaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek adına resmi bir duruş sergiledi.

SÜRECİ ÖNDER ÖZEN YÜRÜTÜYOR

Beşiktaş yönetimi, yeni hoca arayışlarındaki sürece de açıklık getirdi. Yeni teknik direktörü belirlemek için yürütülen çalışmaların, Kulüp Başkanı Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde, Futbol Direktörü Önder Özen tarafından titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Siyah-beyazlı camiaya seslenilen açıklamanın son bölümünde, teknik direktör konusu netliğe kavuştuğunda en detaylı ve doğru bilgilendirmenin kulübün resmi iletişim kanalları aracılığıyla yapılacağı bir kez daha hatırlatıldı.

