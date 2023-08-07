74 yaşındaki kadını darp eden zanlı tutuklandı

Batman’da önceki gün bahçesinde uyuduğu sırada bahçesine taş atan çocukları uyardığı için yakınlarının saldırısına uğrayan Çiftçi, olayına karıştığı belirlenen ve gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinden Çiftçi’yi sopayla darp edip kafasın tekmeyle vuran zanlı Ahmet G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman’da önceki gün bahçede uyuyan kadının bahçesine taş atan çocukları uyarmasının ardından çocukların yakınlarının saldırısına uğramış, olayın büyümesi üzerine çocukların aileleri bahçe kapısını tekmeleyerek açıp ellerinde taş ve sopalarla kendisine saldırmış, olayda yaşlı kadının yanı sıra 2 torunu da yaralanmıştı. Olay, emniyet ekiplerinin müdahalesi ile yatıştırılmış olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Olay, güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

