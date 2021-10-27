75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğünce düzenlenen 75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın ön değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görsel sanatlar alanında eser veren sanatçıları desteklemek ve sanat dünyasına yeni eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada bu yılın teması "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı" olarak belirlendi.

Akademisyenler ve Bakanlık yetkililerinden oluşan Seçici Kurul, yarışmaya katılan eserleri değerlendirdi ve her kategori için 20 eser olmak üzere toplam 80 eser seçti.

Seçilen eserler içerisinden daha sonra fiziki ortamda yapılacak değerlendirme neticesinde nihai sonuç belirlenecek, başarı ödülleri ve sergileme alan eserler bu değerlendirme sonucunda Bakanlıkça duyurulacak.

Ön değerlendirmede eseri seçilen katılımcıların başarı ve sergileme ödüllerinin nihai olarak belirlenebilmesi için eserlerini 1-10 Kasım'da Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekiyor. Bu tarih aralığında eserini teslim etmeyen katılımcılar yarışma dışı kalacak.

Yarışmanın sonucu, sergi açılışı ve ödül töreni ile ilgili duyuru Kültür ve Turizm Bakanlığının web sayfalarından yapılacak.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye ve ön değerlendirme sonucu seçilen eser listesine "http://güzelsanatlar.ktb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

