KOCAELİ (AA) - Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde, Ar-Ge ve tasarım merkezleri için 10 kategoride 30, teknoparklar için de 4 kategoride 12 olmak üzere toplamda 42 ödül sahiplerini buldu.

Zirvede konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, insanlığın sanayiyi buhar ve kömüre dayanan üretim sürecinden bugün yapay zekaya, teknolojiye, inovasyona ve bütün bunların hayatı kolaylaştırdığı döngüye getirdiğini söyledi.

Sanayideki tarihsel gelişmelere değinerek, tüm bunların bir ekosistem olduğunu, bu ekosistemin parametleri, paradigmaları olduğunu belirten Altunyaldız, "Bunları yerli yerince kullanabilir ve gerçekten senkronize edebilirseniz, bu senkronizasyonu fikrin, inovasyonun ortaya çıkmasına, modellemesine, teknolojiye ve ticarete dönüştürebilirseniz o zaman bugün dünyanın önde gelen teknoloji firmalarına sahip olmaya başlarsınız. İşte bu ekosistemi oluşturma işi bir fikir, bir tutku, bir adanma işi. Türkiye'nin geleceğine, Türkiye'nin 21. yüzyılda küresel yarışta her alanda en üst düzeyde olmasına adanmış bir liderin, saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonla ülkemizin tüm kesimleri ekosistemin parçası ve destekleyicisi olarak hedefe doğru uyumlu bir şekilde yürümeye başladı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayinde, teknolojide çok önemli yerlere geldiğini vurgulayan Altunyaldız, şöyle devam etti:

"Çok daha güzel noktalara geleceğimize dönük en ufak bir kuşkum yok. Fikirlerin oluşması, bu fikirlerin modellenebilmesi, modellerin üretime dönüşebilmesi, üretimlerin ticarete dönüşebilmesi, değer zincirinin halkaları. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. İşte bütün bunları oluşturabilmek de tüm parametreleri örtüştürebilmek, iradesini ortaya koyabilmek ve bu iradeyi de birlikte taşıma becerisini ortaya koyabilmektir. Allah'a şükür ülkemiz bu yeteneği yakaladı. Bu iradesi, bu tutkusu var. Buna ilişkin çok yetişmiş bir kadrosu var. Yetenekleriyle ülkemizi geleceğe taşıma tutkusunu yüreğinde hiç söndürmeden taşıyan insanlarımız var. Hep birlikte teknoloji mücadelesinde, yarışında ülkemizi daha iyi yerlerde görmek ve bunların mutluluğunu hep birlikte yaşamak dileğiyle."

Altunyaldız, çok kapsamlı bir patent yasası çıkardıklarını, yasayı uluslararası normlara uygun bir şekilde hazırladıklarını hatırlatarak, bu tür çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

- "Dijital dönüşümle artık gelişmekte olan ülkeler de teknolojiyi üretebilir hale geldi"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Taha Koç da üretilen fikrin doğru bir şekilde ürüne dönüştürülmesinin öneminden bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyonda çok büyük bir atılım yaptığına işaret eden Koç, gelinen aşamada bunun sürdürülebilir kılınması gerektiğini, bunun için de Ar-Ge ve inovasyon bilinci ve farkındalığının oluşması gerektiğinin altını çizdi.

Koç, dünyanın salgın döneminden geçtiğini fakat her krizin beraberinde yeni fırsatları da doğurabildiğine dikkati çekerek, "Bunlardan en önemlisi; Haziran 2021'de dünyanın en değerli 100 firması açıklandı. Şunu gördük; Kovid nedeniyle ekonomik daralma olsa bile bu 100 değerli şirketin marka değeri yüzde 42 artarak 7 trilyon dolara ulaştı. Ekonomik daralma olduğu zamanda bile yenilikçi teknolojiye, Ar-Ge'ye, inovasyona ve dijitalleşmeye yatırım yaparsanız değeriniz her zaman artabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital dönüşümün kattığı en önemli özelliklerden birinin de paradigma değişimi olduğunu aktaran Koç, "Eskiden gelişmiş ülkelerin teknolojiyi, gelişmekte olan ülkelerin de ürünleri ürettiği bir uluslararası iş bölümü vardı. Artık bunu kırdık. Dijital dönüşümle artık gelişmekte olan ülkeler de teknolojiyi üretebilir hale geldiler." dedi.

Koç, artık yeni ve yenilikçi teknolojileri, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin içine sokulması gerektiğini kaydetti.

- "Geldiğimiz nokta oldukça sevindirici"

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit ise bugün Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve teknoparklar bünyesinde 8 binden fazla firma olduğunu söyledi.

Gelinen noktanın sevindirici olduğunu dile getiren Macit, "Küresel Yenilik Endeksi gibi pek çok uluslararası endekslerde de bugüne kadarki en yüksek rakamlarımızı aldık. Ancak çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Macit, Milli Teknoloji Hamlesiyle Türkiye'yi hak ettiği noktalara taşıyabilmek için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayarak, "Biliyoruz ki bu bir yolculuk, bir durak değil. Dolayısıyla her zaman daha fazlası için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- Ödüller

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 yılı Performans Endeksi'nde sıralamaya giren teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi'nde üst sıralarda yer alan firmaların temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) 2020 yılı Performans Endeksi sonuçlarına göre, 10 yaş ve üzeri TGB sıralamasında Yıldız Teknik Üniversitesi TGB birinci, Bilkent Cyberpark ikinci, ODTÜ Teknokent üçüncü oldu.

5-10 yaş aralığında gelişmekte olan TGB'ler arasında Teknopark İstanbul, İstanbul Üniversitesi TGB, Ege Teknopark TGB ilk üçte sıralandı. 5 yaşından küçük erken aşama TGB'lerde Bilişim Vadisi, Ankara Teknopark TGB, Konya (İnnopark) TGB zirvede yer aldı. En iyi gelişme gösteren TGB'ler; Konya (İnnopark) TGB, Bilişim Vadisi ve Trabzon TGB oldu.

Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, 35 ve altı Ar-Ge personel istihdamı kategorisinde Endoks Enerji ilk sırada yer alırken, onu Yeşilova Holding ve Tirsan Kardan izledi. 36-50 Ar-Ge personel istihdamı sıralamasında Borçelik, Sestek ve Rollmech Automotive yer aldı. 51-75 Ar-Ge Personel istihdamı kategorisinde Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ilk sırada yer alırken, onu İdea Teknoloji Çözümleri ve TÜPRAŞ takip etti.

76-250 Ar-Ge personel istihdamı ketegorisinde birinci Kordsa'yı, CMS Jant ve Anadolu Isuzu izledi. 251 ve üzeri Ar-Ge Personel İstihdamı kategorisinde Vestel Elektronik, TOFAŞ ve ASELSAN üst sıralarda yer aldı.

En fazla yeni Ar-Ge personeli istihdamı sıralamasında ise ASELSAN birinci olurken, BAYKAR Makina ikinci, TUSAŞ üçüncü oldu.

Tasarım Merkezleri Performans Endeksi sonuçlarına göre ise 15 ve altı tasarım personeli istihdamı kategorisinde Atasan Metal, Era Elektronik, Tkare Makine sıralamaya girdi. 16-20 tasarım personeli istihdamı sıralamasında ilk sırada yer alan Ünsa Madencilik'i, Eko Endüstri Kalıp ile Hpp International Turkey takip etti. 21 ve üzeri tasarım personeli istihdamı sıralamasında Sanem Plastik, Erginoğlu Çalışlar Mimarlık Tron Elektronik ilk üçte yer aldı.

En Fazla Yeni Tasarım personeli istihdamı kategorisinde ise Rem Mimarlık birinci, Enka İnşaat ikinci, Koton Mağazacılık üçüncü sırada yer aldı.

Programa, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri Fahri Çakır, Ahmet Çolakoğlu, Osman Boyraz, Fuat Köktaş, Selma Kaplan Kıvırcık, Tahsin Tarhan, Abdurrahman Başkan ve Ayhan Altıntaş ile AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin temsilcileri katıldı.

