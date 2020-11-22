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8 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.11.2020 15:47 | Son Güncelleme

Kayseri’de 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde bir alt geçitte meydana gelen kazada 38 AEH 388, 38 HR 350, 38 YS 106, 38 PP 064, 38 JJ 472, ve 38 UT 267 plakalı otomobiller geçit girişinde zincirleme kaza yaptı.

Kayseri’de 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde bir alt geçitte meydana gelen kazada 38 AEH 388, 38 HR 350, 38 YS 106, 38 PP 064, 38 JJ 472, ve 38 UT 267 plakalı otomobiller geçit girişinde zincirleme kaza yaptı. Akan trafikte kazayı fark ederek durmak isteyen 03 ABM 609 ve 38 ACE 213 plakalı otomobiller de çarpışarak kazaya karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede kazada yaralı olmadığı tespit edilirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü akmasını sağladı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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