8 Aralık reyting sonuçları! Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi birinci oldu?

8 Aralık 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, Star TV’de Annemizi Saklarken, Show TV’de Öldürme Arzusu, TRT 1'de Görevimiz Tehlike ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları reytinglerde birbirleriyle yarıştı.

8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

8 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada ATV’de izleyici ile buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada ATV’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 3. sırada ise Kanal D’de yayınlanan “Sadakatsiz” dizisi yer aldı.

AB’de ise 1. sırada “Kuruluş Osman”, 2. sırada “Sadakatsiz”, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



