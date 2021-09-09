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8 Eylül reyting sonuçları! Reytinglerde hangi yapım birinci oldu?

09.09.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Eylül’de MasterChef Türkiye, Sadakatsiz, Sen Çal Kapımı gibi yapımlar yayınlandı. Dün akşam yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları belli oldu. Sonuçlar, TİAK tarafından sabah saatlerinden itibaren paylaşılıyor.

8 Eylül reyting sonuçları! Reytinglerde hangi yapım birinci oldu?

8 Eylül 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi, Show TV’de Düğün Salonu, Star TV’de Bayi Toplantısı, TRT 1'de Seneye Bu Zamanlar, FOX TV’de Sen Çal Kapımı ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reytinglerde üst sıraları zorladı. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

8 EYLÜL ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

8 Eylül 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz belli olmadı.

8 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3.sırada Kanal D’de ekrana gelen “Bizum Hoca 2” isimli Türk Sineması yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Sen Çal Kapımı” yer aldı.

8 Eylül reyting sonuçları! Reytinglerde hangi yapım birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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