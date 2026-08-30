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8 gollü maçta Lionel Messi tek başına şov yaptı! 39 yaşında makine gibi saymaya devam ediyor

Amerikan Futbol Ligi (MLS) 22. hafta mücadelesinde Inter Miami, sahasında ağırladığı Montreal'i 7-1'lik tarihi bir skorla mağlup etti. Geceye 4 golle damga vuran 39 yaşındaki süperstar Lionel Messi, gol krallığı yarışında zirvenin yeni sahibi oldu.

8 gollü maçta Lionel Messi tek başına şov yaptı! 39 yaşında makine gibi saymaya devam ediyor
Emre Şen

Amerikan Futbol Ligi (MLS) 22. haftası, unutulmaz bir bireysel performansa sahne oldu. Nu Stadı'nda oynanan mücadelede Inter Miami, Montreal'i konuk etti. Taraftarı önünde adeta gol olup yağan ev sahibi ekip, sahadan 7-1'lik görkemli bir galibiyetle ayrıldı.

MESSİ'DEN 4 GOLLÜK RESİTAL

Karşılaşmaya damga vuran isim ise Arjantinli efsane Lionel Messi oldu. 39 yaşındaki süperstar; 40, 52, 83 ve 90+6. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak takımının aldığı farklı galibiyette başrolü oynadı ve stadyumu dolduran taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYİ ELE GEÇİRDİ

Montreal karşısında attığı 4 golle bu sezonki gol sayısını 18'e yükselten Lionel Messi, gol krallığı yarışında da zirveyi eline geçirdi. Arjantinli yıldız, 16 golü bulunan Dallas'ın forveti Petar Musa'yı geride bırakarak yarışta ilk sıraya yerleşti.

SUAREZ VE CASEMIRO DA SAHNEDE

Inter Miami'nin farklı galibiyetindeki diğer goller ise yıldız isimlerden geldi. Ev sahibinin gollerini 20. dakikada Casemiro, 80. dakikada Luis Suarez ve 89. dakikada Alexander Shaw kaydederken; konuk takım Montreal'in tek teselli golü 37. dakikada Fabian Herbers'ten geldi.

PUAN DURUMU

Doğu Konferansı'nda elde ettiği bu flaş galibiyetle puanını 42'ye yükselten Inter Miami, lider Nashville'in 10 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Farklı bir yenilgiyle sahadan ayrılan Montreal ise 21 puanla 14. basamakta kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi Inter Miami messi mls
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