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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Eski Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek adım adım Aslan'

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Al Hilal forması giyen 20 yaşındaki milli stoper Yusuf Akçiçek'in transferinde son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılı altyapıdan yetişip Fenerbahçe üzerinden 22 milyon Euro'ya Suudi ekibine transfer olan genç yıldızın ailesi, Göztepe maçını tribünden takip etti.

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Eski Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek adım adım Aslan'
Emre Şen
Yusuf Akçiçek

Yusuf Akçiçek

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al Hilal
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Yeni sezonda hem Süper Lig'de zirve yürüyüşünü sürdürmek hem de Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Galatasaray, stoper transferinde rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda savunmaya yerli takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek için temaslarını sıklaştırdı.

GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, 20 yaşındaki milli savunmacının transferini bitirmek üzere Al Hilal ile yürüttüğü pazarlıklarda çok önemli mesafe katetti. Galatasaray yönetimi Yusuf Akçiçek'i kiralamak için artık son pazarlıkları yapıyor.

1.93 metre boyundaki sol ayaklı stoperin fiziki üstünlüğünün yanı sıra geriden oyun kurma becerisi, teknik heyetin bu transferi önceliklendirmesindeki en büyük faktör oldu. Yönetimin hem yerli kuralına uyum sağlayacak hem de uzun vadede kulübe değer katacak genç bir isim arayışı Yusuf Akçiçek hamlesiyle karşılık buldu.

AİLESİ GÖZTEPE MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Transfer iddialarını güçlendiren sıcak gelişme ise Rams Park'ta yaşandı. Galatasaray muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı bilgilere göre; Yusuf Akçiçek'in ailesi, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Haber detayında transferin tamamlanmaya son derece yakın olduğu vurgulandı.

GALATASARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ, 22 MİLYON EURO'YA GİTTİ

25 Ocak 2006 doğumlu milli futbolcunun geçmişi de dikkat çeken bir diğer detay oldu. Futbol altyapı eğitimine 2016-2019 yılları arasında Galatasaray'da başlayan Yusuf, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına geçmiş ve burada A takıma kadar yükselerek sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Al Hilal, 2025-2026 sezonunun başında yetenekli stoperi Fenerbahçe'den 22 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan ve kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki savunmacı, bu sezon Al Hilal formasıyla 2 müsabakada 107 dakika sahada kaldı.

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