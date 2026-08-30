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Aleksey Batrakov, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıktı

Galatasaray’ın yeni transferleri Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına Göztepe karşısında çıktı.

Aleksey Batrakov, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıktı
Emre Şen
Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, müsabakayı 3-2 kazanarak puanını 7’ye çıkardı. Aslan’da Rus ekibi Lokomotiv Moskova’dan transfer edilen Aleksey Batrakov da ilk resmi maçına çıktı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Rus oyuncu, ikinci yarının başında Abdülkerim Bardakcı’nın yerine oyuna dahil oldu. 21 yaşındaki futbolcu, böylece Galatasaray kariyerindeki ilk resmi karşılaşma heyecanını yaşadı.

TARAFTARLAR MEMNUN KALDI

Batrakov'un ilk maç performansı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından geçer not aldı. Özellikle ön alanda yaptığı presle dikkatleri üzerine çeken Rus oyuncu, mücadeleci kimliğiyle taraftarın ilk maçtan sevgisini kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Aleksey Batrakov
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