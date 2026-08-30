Aleksey Batrakov, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, müsabakayı 3-2 kazanarak puanını 7’ye çıkardı. Aslan’da Rus ekibi Lokomotiv Moskova’dan transfer edilen Aleksey Batrakov da ilk resmi maçına çıktı.
Maça yedek kulübesinde başlayan Rus oyuncu, ikinci yarının başında Abdülkerim Bardakcı’nın yerine oyuna dahil oldu. 21 yaşındaki futbolcu, böylece Galatasaray kariyerindeki ilk resmi karşılaşma heyecanını yaşadı.
Batrakov'un ilk maç performansı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından geçer not aldı. Özellikle ön alanda yaptığı presle dikkatleri üzerine çeken Rus oyuncu, mücadeleci kimliğiyle taraftarın ilk maçtan sevgisini kazandı.
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