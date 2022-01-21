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8. İzmir Fashion Week yeni tasarımları modaseverlerle buluşturuyor

21.01.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8. İzmir Fashion Week yeni tasarımları modaseverlerle buluşturuyor

İZMİR (AA) - Ünlü tasarımcılar ve firmalar, yeni sezon kreasyonlarını 8. İzmir Fashion Week'te sergiliyor.

Etkinliğin ikinci gününde, Alsancak'taki eski tütün deposunda defile düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ile Moda Tasarımcıları Derneğinin düzenlediği organizasyonda, mankenler Ece Begüm Yücetan, Wilma Elles, Didem Soydan, Elif Ece Uzun, Gizem Barlak ve Ebru Öztürk podyuma çıktı.

Toplam 14 tasarımcı ve firmanın ürünlerini sergileyeceği 8. İzmir Fashion Week, 23 Ocak'ta Esin Özyiğit'in tasarımlarının yer aldığı defileyle son bulacak.

Kapanış defilesinde toplanan gelir, kanserli çocukların tedavisi için bağışlanacak.

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