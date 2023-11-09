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  4. 8 KASIM REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Şahane Hayatım, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, MasterChef reyting birincisi kim?

8 KASIM REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Şahane Hayatım, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, MasterChef reyting birincisi kim?

09.11.2023 00:11 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 8 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarında Şahane Hayatım, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, MasterChef All Star, Benim Güzel Ailem ve Korkusuz Korkak gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Kasım Çarşamba reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 8 Kasım Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 8 Kasım reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 8 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 8 KASIM AÇIKLANDI MI?

8 Kasım Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

1 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada Fox TV’de ilk bölümü yayınlanan “Şahane Hayatım”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Kuruluş Osman”, 3.sırada Fox TV’nin yeni dizisi “Şahane Hayatım” yer aldı.


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