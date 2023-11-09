8 KASIM REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Şahane Hayatım, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, MasterChef reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 8 Kasım Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 8 Kasım reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 8 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 8 KASIM AÇIKLANDI MI?

8 Kasım Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

1 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada Fox TV’de ilk bölümü yayınlanan “Şahane Hayatım”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Kuruluş Osman”, 3.sırada Fox TV’nin yeni dizisi “Şahane Hayatım” yer aldı.







