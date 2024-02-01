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8. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

İHA İHA
01.02.2024 11:08 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 35 yaşındaki Şerife İşibil, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Genç kadının 8. kattaki daireden dün gece saatlerinde düştüğü ve cansız bedeninin sabah fark edildiği tahmin ediliyor.

Olay, saat 09.00 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadının yerde kanlar için hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, yaşamını yitiren kadının Şerife İşibil (35) olduğu belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Şerife İşibil’in oğlu ise yasa boğuldu. Genç, zaman zaman polis ekipleri tarafından teskin edildi.

Öte yandan, İşibil’in 8. kattaki daireden dün gece saatlerinde düştüğü tahmin edilen kadının cansız bedeni sabahleyin görüldü.
Şerife İşibil’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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