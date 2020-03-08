Samsun'da, Milli Mücadele kahramanlarından Fatma Çavuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kabri başında anıldı.

19 Mayıs ilçesi Dağköy Mahallesi'nde, İstiklal Savaşı'nda zorluklarla mücadele eden Halide Edip Adıvar, Nene Hatun, Halime Çavuş gibi savaşın kadın sembolleri arasında yer alan Fatma Çavuş'un kabrinin başında anma programı düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM), 19 Mayıs Belediyesi ve Vosvos Severler Derneği iş birliği ile düzenlenen anma programına katılan Vali Osman Kaymak, yaptığı konuşmada, başta Fatma Çavuş olmak üzere bütün Kurtuluş Savaşı şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

Kadınlar olmadan hayatın yarım kalacağını ifade eden Vali Kaymak, "Bugün kahraman annelerimizi de unutmadık. Bizler kendi kültürümüzün kahramanlarını çocuklarımıza tanıtmazsak onlar kendilerine televizyon ve başka mecralarda sahte kahramanlar buluyorlar. Bu kahramanlarımız sayesinde bugün burada konuşma yapabiliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Fatma Çavuşları Nene Hatunları çok iyi tanımak ve tanıtmak gerekiyor." dedi.