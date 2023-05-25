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8. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dev Türk bayrağı açılacak

25.05.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BUDDER) Başkanı Önder Akdağ, 8. Uluslararası Edirne Maratonu'nda Cumhuriyet'in 100 yılına özel 455 metrekarelik dev Türk bayrağı açacaklarını söyledi.

Akdağ, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilecek 8. Uluslararası Edirne Maratonu için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Bu yıl maratonun Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusuyla koşulacağını aktaran Akdağ, "Tişört ve madalyalarımız bu doğrultuda hazırlandı. Kayıt için son 2 günün içerisindeyiz. Planladığımız gibi 1000 civarında atletle organizasyonu ülkemize ve milletimize yakışır bir şekilde gerçekleştireceğiz." dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 2 gün boyunca dev bayrak açacaklarını ifade eden Akdağ, "Türkiye'nin en büyük Türk bayrağını açacağız. 455 metrekarelik bir Türk bayrağı dikey olarak vinçler vasıtasıyla etkinlik alanında açılmış olacak. Bunun 100. yıl coşkusuna ayrı bir hava katacağını düşünüyoruz. Bütün sporcuları Edirne'nin tarihi dokusunda koşmaya ve bizimle birlikte bu coşkuyu yaşamaya bekliyoruz." diye konuştu.

Akdağ, 150'ye yakın yabancı atletin katılmasını beklediklerini maratonun parkur ölçümünün tamamlandığını da kaydetti.

Parkurun ölçümünü gerçekleştiren ekipten Rıdvan Doğan da ufak tefek değişiklikler yapılan parkurun atletlerin daha iyi tempo yapabileceği hale geldiğini belirtti.

4 Haziran Pazar günü koşulacak maraton TRT Spor tarafından canlı yayınlanacak.

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