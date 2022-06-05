"81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" Kızılcahamam'dan başladı

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, tüm vatandaşlardan adımlarını tasarrufa dayalı atmalarını isteyerek, "Bu dünya hepimizin, başka dünya yok. O yüzden, ortak evimiz, dünyamız için hep birlikte mücadele etmeye davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen, "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'ndan başlatıldı.

Bakan Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşü Emine Erdoğan'ın katılımıyla başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan, gerçekten çevreye sevdalı, her bir çevre projesine büyük bir hassasiyetle yaklaşıyor. Ben buradan şükranlarımızı sunuyorum. Bugün de tüm Türkiye'de, 81 ilimizde 81 milyar adımın ilk başlangıcını kendisi ile yaptık ve inşallah bu ses, tüm Türkiye'den dünyaya yayılacak." dedi.

81 ilde 81 milyar adımla, dünyaya, çevre ve medeniyete ilişkin çok önemli mesajlar vereceklerini belirten Kurum, "Çevremizi, doğamızı korumak, gelecek nesillerimize en güzel haliyle doğamızı teslim etmek durumundayız. İklim değişiyor, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında da bu farkındalıklar, Sıfır Atık Projemiz, iklim değişikliğiyle ilgili eylem planlarımız çok çok önemli." diye konuştu.

Türkiye Çevre Haftası ilan edilmesiyle, hafta başından itibaren 81 ilde çeşitli etkinlikler yaptıklarını anımsatan Kurum, "Çevre ve doğa bilincini artıracak çalışmalar, tüm illerimizde eş zamanlı olarak yapılacak ve büyük bir coşkuyla, heyecanla Dünya Çevre Günü'nü kutluyor olacağız." dedi.

- "Mücadeleyi, gençlerimizle birlikte vereceğiz"

Çocuk ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Kurum, şöyle konuştu:

"Bütün mücadelemiz onlar için, bütün mücadelemiz aslında onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için. Onlarla birlikte bu yolda yürüyoruz. Geleceğimiz için, geleceğimizin şehirleri için tüm dünyamız için bu mücadeleyi vereceğiz. Kararlıyız, azimliyiz ve bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesiyle de hep daha iyisini, daha güzelini, daha yeşilini, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza bırakmak için uğraşacağız, çalışacağız. Bu manada da tüm projelerimizi onlarla birlikte gerçekleştireceğiz."

Bakan Kurum, gençlerin bu konudaki heyecanlarına işaret ederek, "İklim değişiyor yani bugünkü belki hava sıcaklığını, su kaynaklarını, yeşil alan miktarını eğer artırmazsak ve gençlerimizin ileriki süreçte yaşayabileceği alanlar olmayacak. Dolayısıyla biz, burada bu mücadeleyi topyekun vermezsek, onlara daha iyi bir gelecek sunamayız. Yeşil alanları artıracağımız, akarsuları, gölleri, denizlerimizi koruyacağımız mücadeleyi, gençlerimizle birlikte vereceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Hep birlikte israftan kaçınmak zorundayız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sadece Türkiye Çevre Haftası'nda değil, 365 gün, "çevreyi koruma" anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımızdan beklentimiz, evden başlamak suretiyle artık kaynaklarımızın sonsuz olmadığı bilinciyle her adımımızı israf etmeyecek şekilde, tasarrufa dayalı atmak. Bu manada da 84 milyon vatandaşımızla birlikte topyekun bu mücadeleyi vermek istiyoruz ve biz hep vatandaşımızı yanımızda hissettik, gördük, inşallah bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep birlikte israftan kaçınmak zorundayız ve doğayla iç içe, doğayı severek, doğaya zarar vermeden hep birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bu dünya hepimizin, başka dünya yok o yüzden ortak evimiz, dünyamız için hep birlikte mücadele etmeye davet ediyorum."

- Çevreci çocuklardan Dünya Çevre Günü mesajları

Etkinliğe katılan çocuklar da 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne ilişkin mesajlarını AA'ya iletti.

13 yaşındaki Leyla Nur Çelik, etkinliğe katılmaktan ve Emine Erdoğan'ı görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, sıfır atık konusunda kullanmadığı eşyalarını geri dönüştürdüğü anlattı. Çelik, yaşıtlarına, "Herkes çevresini temiz tutsun ve çevreye karşı dikkatli olalım, özen gösterelim." çağrısında bulundu.

12 yaşındaki Selim Gümüş de hem Emine Erdoğan hem de Bakan Kurum'u gördüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Çevremizi temiz tutalım. Elimizde bir peçete olduğunda cebimize koyalım, yoksa elimizde tutup, yakında bir çöp gördüğümüzde ona atalım. Atıklarımızı karıştırmayalım." dedi. Evde atıkları ayrıştırdıklarını anlatan Gümüş, "Dünyayı korumalıyız çünkü tek yaşanacak yerimiz burası, başka yaşayacak bir yer yok. Burasının da kıymetini bilelim, kirletmeyelim, dünyamız temiz kalsın." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Halit Ersoy da eskiden herkesin yerlere çöp attığını, şimdi herkesin bilinçlendiğini belirterek, "Geleceğimiz için çevreyi korusunlar, yerlere çöp atmasınlar, doğayı kirletmesinler." mesajını verdi.

