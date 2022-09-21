YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. 82 yaşındaki emekli öğretim üyesi antik kentteki kazı çalışmalarına destek veriyor

82 yaşındaki emekli öğretim üyesi antik kentteki kazı çalışmalarına destek veriyor

21.09.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Ömür Bakırer, sağlık sorunlarına rağmen 6 yıldır Tokat'taki Komana Pontika Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalara gönüllü olarak katılıyor - Bakırer: - "Öğretim üyeleri için emeklilik diye bir şey olmuyor, araştırmalar devam ediyor. Sadece statünüz değişiyor. Emeklilik benim için hiç fark etmedi"

EKBER TÜRKOĞLU - Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ömür Bakırer, ilerleyen yaşına rağmen Tokat'taki Komana Pontika Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalarda gönüllü olarak yer alıyor.

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı.

Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen, Tokat Valiliği tarafından desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, 2004 yılında uygulamaya konuldu.

Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için başlatılan kazı çalışmaları 14 yıldır sürüyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Erciyas başkanlığında yürütülen bu yılki kazılara 12 kişilik bilimsel heyet ile 15 işçi katıldı.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden emekli öğretim üyesi 82 yaşındaki Prof. Dr. Ömür Bakırer, 6 yıldır antik kentteki çalışmalara katılıyor. Bakırer, kazıda çıkan cam eserler üzerine inceleme yapıyor.

- "Öğretim üyeleri için emeklilik diye bir şey olmuyor"

Bakırer, AA muhabirine, 42 yıl hizmet verdikten sonra 15 yıl önce ODTÜ'den emekli olduğunu söyledi.

Emekliliğinin ardından çalışmalarına devam ettiğini anlatan Bakırer, "Komana'da bu dönemde Bizans kademesinde çıkan camlar üzerinde çalışma yaptık. Diğer arkeolojik alanlarda çıkan Bizans camlarıyla ilişkisine baktık." dedi.

Komana'da, kırsal bir yerleşim olmasına rağmen cam alanında üstün şeyler yapıldığını vurgulayan Bakırer, "Seramik üretimi de aynı şekilde son derece gelişmiş. Komana, Anadolu'nun çok katmanlı kültürünün güzel bir örneği. Birçok yerde kazılardan çıkan camlar üzerinde çalışmalar yaptım." diye konuştu.

Komana'da 2016 yılından bu yana çalıştığını dile getiren Bakırer, şunları kaydetti:

"Önemli olan bilgidir. Öğretim üyeleri için emeklilik diye bir şey olmuyor, araştırmalar devam ediyor. Sadece statünüz değişiyor. Emeklilik benim için hiç fark etmedi. Aynen devam ediyorum. Benim için fark eden, sağlık nedenleriyle hareket kabiliyetimin azalması. Sağ olsunlar, ekip üyeleri bu konuda bana yardım ediyor. Bu zorluğu aşmaya çalışıyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandıTokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
GÜNCELLEME - Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincinin devrilmesi sonucu 2 kişi öldüGÜNCELLEME - Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincinin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
Isparta'da markette düşürülen cüzdanı alan kişi güvenlik kamerasına yansıdıIsparta'da markette düşürülen cüzdanı alan kişi güvenlik kamerasına yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Arkeoloji Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
04:48
Sabah
06:13
Öğle
12:32
İkindi
15:58
Akşam
18:41
Yatsı
20:00
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.