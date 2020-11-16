85 yıldır devam ediyor! 90 metrekarelik dükkanda başladı...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 4 kuşak boyunca boza ve helva üreten aile 85 yıldır ticaretlerini sürdürüyor.

Özellikle kış aylarında daha çok tüketilen, kuşaklardır ilçede usta aşçılarca titizlikle hazırlanan, geçtiğimiz yıllarda Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenen helva ve tescili henüz alınamayan boza, ilçede yaşayan göçmen bir aile tarafından yıllardır üretiliyor.

'BOZA KÜLTÜRÜNÜ TÜRKİYE'YE BALKAN GÖÇMENLERİ İLE GETİRİLMİŞTİR'

Ailenin 4. kuşak temsilcisi olan İsmail Soydan, 4 masa ve 20 sandalye ile hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, "Pazaryeri'nde 85 yıldır aynı dükkanda boza ve helva üretiyoruz. Başta, Bursa, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kütahya başta olmak üzere çevre illerdeki market ve kuruyemiş tezgahlar da bozamız ve helvamız yerini aldı. Boza kültürünü Türkiye’ye Balkan göçmenleri ile getirilmiştir. Kış aylarının önemli içeceklerinden birisi olmuştur. Bozanın çok yararlı bir içecek olduğunu, çocuklarda kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olduğunu, anne sütünü artırdığını ve bağırsakların çalışmasını kolaylaştırır" dedi