YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. 88 yaşındaki Kıbrıs gazisi, 40 yıl sonra yeniden uçmanın heyecanını yaşadı

88 yaşındaki Kıbrıs gazisi, 40 yıl sonra yeniden uçmanın heyecanını yaşadı

17.09.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivrihisar'daki Necati Artan Tesisleri'nde kokpitte yolcu olarak uçuş deneyimi yaşayan Reşat Çolak: - "Adeta sevdiğimle kucaklaştım. Çok güzel bir uçuş yaptık. Bu beni mutlu etti"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli astsubay Reşat Çolak, 40 sene sonra Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yeniden uçuş deneyimi yaşadı.

Türk Hava Kuvvetlerinde yıllarca uçuş teknisyeni olarak görev yapan 5 çocuk ve 5 torun sahibi 88 yaşındaki Çolak, hava kıdemli başçavuş rütbesiyle 1990'da emekliye ayrıldı.

Çolak, Sivrihisar Havacılık Merkezinin Eskişehir'e 94 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan Necati Artan Tesisleri'nde M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterinde yer alan Douglas DC-3 ile 1982'den sonra ilk kez kokpitte yolcu olarak uçtu.

Sivrihisar Havacılık Merkezi yöneticilerinden Ali İsmet Öztürk'ün destekleriyle gerçekleşen uçuşun ardından duygularını AA muhabirine anlatan Çolak, Hava Kuvvetlerine 72 yıl önce Eskişehir'de ilk adımını attığını, 1982'ye kadar C-47 uçaklarında uçtuğunu söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı 1974'te Ankara Etimesgut'taki jet üssünde çalıştığını belirten Çolak, "Harekatta görev yaptığım 6039 numaralı C-47 uçağı Etimesgut 11. Üs Komutanlığı Karargahı'nda anı uçağı olarak bulunuyor. Kıbrıs gazisi olduğumda 40 yaşındaydım. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Hava Kuvvetlerinin yaşayan en yaşlı Kıbrıs gazisiyim." dedi.

- "Pilot olamadım ancak uçuş teknisyeni olarak uçma keyfine vardım"

Çolak, Türk Hava Kuvvetlerinden emekli olmasına rağmen havacılıktan kopmadığını anlattı.

Bir yakınının tavsiyesi üzerine Sivrihisar'daki bu tesiste yeniden uçma imkanı bulacağını öğrendiğini kaydeden Çolak, şöyle konuştu:

"Adeta sevdiğimle kucaklaştım. Çok güzel bir uçuş yaptık. Bu beni mutlu etti. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Bu uçak benim sevgilim. İnsan sevdiğinden ayrı kalıp buluşunca ne hissederse aynı duygudayım. İlk uçuşumda duyduğum heyecanı yaşadım. Samsun'da bir uçak üssü var. Çocukluğumda uçakları izlerdim ve büyük zevk alırdım. O zaman Türk Hava Kuvvetlerine ve uçaklara olan sempatim oluştu. O sayede havacı oldum. Pilot olamadım ancak uçuş teknisyeni olarak uçma keyfine vardım. Yaş haddinden emekli oldum. O dönemde Hava Kuvvetlerinden emekli olan en yaşlı astsubaydım."

Çolak, kendisine destek olan Ali İsmet Öztürk'e teşekkür etti.

Douglas DC-3 uçağının pilotu Oğuzhan Yararcan da bir Kıbrıs gazisiyle uçmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdiEskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ettiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti
Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladıAdana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Barış Harekâtı gazi Eskişehir Sivrihisar kıbrıs

Eskişehir Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:33
Öğle
12:58
İkindi
16:27
Akşam
19:12
Yatsı
20:31
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.