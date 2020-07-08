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9 bin çuval un 16 ilçede ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.07.2020 12:40 | Son Güncelleme

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanyada alınan 9 bin çuval un 16 ilçeye dağıtıldı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanyada alınan 9 bin çuval un 16 ilçeye dağıtıldı. Dağıtım törenlerinin sonu Yeşilhisar ilçesinde gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan, öğretmen ve öğrencilerin katkıları ile toplanan paralarla alınan 9 bin çuval un Kayseri’nin 16 ilçesinde düzenlenen törenle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Dağıtım törenlerinin sonuncusu Yeşilhisar ilçesinde gerçekleştirildi. 250 çuval unun dağıtımını Vefa Destek Grubunda bulunan öğretmenler gerçekleştirirken törene, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan katıldı.
Yardımlar ilçedeki ihtiyaç sahiplerine Vefa Destek Grubu’ndaki öğretmenler tarafından ulaştırıldı.

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