9 bin kişinin yaşamaya başladığı Sur Yapı Antalya'da teslimler sürüyor

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Antalya’da bugüne kadar 2 bin 500 konut sahipleriyle buluşturulurken, mega projede halihazırda 9 bin kişi yaşıyor ve teslimler devam ediyor.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesini Antalya’da hayata geçiren Sur Yapı, teslimlerini sürdürüyor.

2 bin 500 konutun sahipleriyle buluşturulduğu Sur Yapı Antalya projesinde Park etabı teslimlerinin ardından Sur Cadde’de yapımı tamamlanan 7 bloktaki 485 home ofis ile 68 dükkânın da teslimine başlanmıştı. Bu ay sonu itibarıyla projenin ilk sitesi olma özelliğine sahip Turkuaz Sitesi ve gelecek ay itibarıyla Park etabındaki 1.032 konutluk F parselin teslimlerine başlayacağı duyuruldu.

- "Yıl sonuna kadar 4 bin teslim gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Sur Yapı Antalya projesinin 3. etabı Turkuaz Sitesi ve Park etabındaki 1.032 konutluk F parselin teslimlerine başlanacağını belirterek, “Sur Yapı Antalya’nın ilk sitesi olma özelliğini taşıyan Turkuaz Sitesi ve teslimlerimizin devam ettiği Park etabının içinde yer alan 1.032 konutluk F parseldeki teslimlerimiz ile 1.414 konutu daha sahipleriyle buluşturarak yıl sonuna kadar toplam 4 bin teslim gerçekleştirmeyi planlıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Projenin yaklaşık 8 bin 500 konutluk kısmında çeşitli etaplar halinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktaran Elmas, “Bu etaplarda kaba yapı imalatının yüzde 90’ı bitti. Birçok etapta da ince yapı imalatı yüzde 80, yüzde 90 oranlarına erişti.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Elmas, Sur Yapı Antalya’da anahtar teslimlerinin devam ettiğini hatırlatarak, şu ana kadar teslim edilen 35 blokta doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığını bildirdi.

- “Turkuaz Sitesi bu yeni şehrin en özel etaplarından biri”

Altan Elmas, 19 bin bağımsız bölümden oluşan ve tamamlandığında 70 bin kişinin yaşayacağı Sur Yapı Antalya projesiyle yepyeni bir şehir inşa ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Turkuaz Sitesi bu yeni şehrin en özel etaplarından biri. Lüks ve ayrıcalıklı konutlardan oluşuyor. Bu ay sonunda teslim etmeye başlayacağımız Turkuaz Sitesi 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer alıyor. Yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkarak Sur Yapı Antalya projesinin içerisindeki ilk sitesi olarak teslimlerine başlıyor.’’

1,3 kilometre uzunluğundaki Sur Cadde’nin mağazaları, modern mimarisi, kafe ve restoranları ile Antalya’nın yeni çekim merkezi olacağını belirten Elmas, “Sur Cadde’de yapımı tamamlanan 7 bloktaki 485 home ofis ile 68 dükkân sahipleriyle buluşmaya başladı. Alt katlarında sağlı sollu dükkanların, üst katlarında ise ofis ve konutların yer aldığı bloklardan oluşan Sur Cadde, alışverişten sanata, modadan finansa kadar her ihtiyaca hitap edecek. Sur Cadde’de günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Elmas, dünyanın dört bir yanından ilgi görmeye devam eden Antalya projesinin inşasına ve konut teslimlerine salgın boyunca devam ettiklerine dikkati çekerek, Sur Yapı Antalya projesine başladıkları ilk günden itibaren söylemlerinin "Bir şehir inşa ediyoruz" olduğunu anımsattı.

Bu sözlerinin artık hayata geçtiğini gördüklerini anlatan Elmas, "Sur Yapı Antalya, konutları, parkları, bahçeleri, dükkânları ve halihazırda 9 binin üzerindeki sakiniyle yaşayan bir şehir haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

