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9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları ödül töreniyle sona erdi

18.10.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları ödül töreniyle sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bodrum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen ve 13 Ekim'de başlayan organizasyona 16 ülkeden 286 sporcu katıldı.

Senior ve junior olmak üzere 2 kategori ve 4 grupta yapılan yarışlar, bugün tamamlandı. İçmeler açıklarında kurulan parkurda, grup yarışlarının yanı sıra ülke kupası ve takım yarışları ile toplam 67 mücadele gerçekleştirildi. Dereceye girenler, düzenlenen törenle kupalarını aldı.

İlk 10'a girenlerin kürsüye çıktığı optimist genel sıralamada Ukrayna'dan Zatoka Yelken Kulübü sporcusu Sviatoslav Madonich birinci, Odessa Yelken Kulübünden Danyil Mykhailichenco ikinci, Tayland'ın Royal Varuna Yat Kulübünden Weka Bhanubandh üçüncü oldu.

Optimist genel sıralamada Türkiye'den Galatasaray Yelken Şubesinden Ali Poyraz Özdemir altıncı, Çeşme Batı Yelken Kulübünden Sarp Süleyman Özen dokuzuncu olurken, junior kategorisinin birincisi Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesinden Asrın Hepbayraktar onuncu sırada yer aldı.

Junior kızlarda Ukrayna'dan Obolon Yelken Kulübünden Olga Lubianska, senior kızlarda ise Türkiye'den Göztepe Yelken Şubesi sporcusu Medine Havva Tatlıcan'ın ilk sırada yer aldığı yarışlarda, takım yarışlarının şampiyonu Tayland ekibi, ülke kupasının sahibi de Macaristan'dan Benedek Barna Heder oldu.

Sporculara ödüllerini Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk ve yarışların başhakemi Hakan Kütük verdi.

Ayrıca, ödül töreninde yapılan çekilişle, sporculara yelken sporunda kullanabilecekleri çeşitli hediyeler verildi.

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