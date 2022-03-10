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9. Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali başladı

10.03.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9. Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali başladı

Devlet Tiyatrolarınca (DT) düzenlenen "Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" 9. yılında seyircisiyle buluştu.

Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'ndeki açılış programı, mehteran takımının gösterisiyle başladı.

Gösterinin ardından Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncuları, müzikalle sahneye çıkarak festivalin başlangıcını yaptı.

İlk gün, İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Bir Nefes Dede Korkut" oyunuyla son buldu.

- "Umarım bu festival onlarca yıl devam eder"

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine, festivalin değerli olduğunu ve 9. yılını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bursa'nın Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış önemli bir şehir olduğunu belirten Kurt, Balkanlardan gelen nüfusun kentte fazla olduğu için festivali burada düzenlediklerini dile getirdi.

Bursa'daki yetkililere teşekkür eden Kurt, "Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği çok değerli ve büyük bir festival oldu. Bu festivale Balkan ülkelerinden katılanlar var. Her dönemde de biz farklı farklı oyunları Bursa'da ağırlıyoruz. O yüzden Balkanlarda yaşayan pek çok tiyatro grubu da Bursa'yı ziyaret etmiş oluyor. Umarım bu festival onlarca yıl devam eder." dedi.

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Bayraktutan da festivale ev sahipliği yapmaktan mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek "Bu sadece bir tiyatro festivali değil aynı zamanda bir kavuşma. Balkanlar ve Bursa bir kalbin iki yarısı. Bu iki kalp festivalle beraber bugün buluşacak ve kavuşacak." diye konuştu.

Balkanlardan ve Türkiye'den önemli tiyatro gruplarını ağırlayacak, Türkiye'den 2, yurt dışından 8 olmak üzere toplam 10 oyunun sahneleneceği festival 24 Mart'ta sona erecek.

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