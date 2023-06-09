9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlamaları başladı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde düzenlenen 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü’nün 102. yıl dönümü kutlama etkinlikleri başladı. Kurtuluş Savaşı’nda mühimmatların indirildiği ve kağnılarla Ankara’ya taşındığı İnebolu ilçesinde düzenlenen tören, Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. İnebolu Limanında devam eden kutlamalara Kastamonu Valisi Avni Çakır, İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile ilçe halkı katıldı.

“İNEBOLU’YA VERİLEN BEYAZ ŞERİTLİ İSTİKLAL MADALYASI VE BERAATI, BAĞIMSIZLIĞA GİDEN MÜCADELEYİ TAÇLANDIRMIŞTIR”

Törende konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, farklı şehirlerden Kastamonu’ya yürümek için gelenlere teşekkür ederek “Zorlu şartlarda, çelikten iradesiyle ülkemizin düşman işgalinden kurtarılmasında ve istiklalin kazanılmasında büyük fedakarlıklar gösteren Kastamonu halkınım destansı mücadelesinin gururunu 102. yılında büyük bir gururla yeniden yaşıyoruz. Kadim şehir Kastamonu halkının tüm zor coğrafya ve mevsim şartlarına rağmen genciyle, yanın yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle verdiği bu büyük mücadele gazi meclisimiz tarafından 1924 yılında verilen beyaz şeritli İstiklal Madalyası ve beraatı, bağımsızlığa giden mücadeleyi taçlandırmıştır. Kahraman Kastamonu halkının bağrından çıkardığı kahramanlar, Türk tarihinin her devrinde, 1. Dünya Savaşında, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında, ülkesi, milleti ve bayrağı uğruna düşünmeden canını feda etmiş, bu uğurda ölümü şeref saymıştır. Herkes tarafından çok iyi bilinmeli ki Şehit Şerife Bacımızın, Halime Çavuşumuzun, Hamamcı Salih Kadı Reisimizin ve ismi bilenen ya da bilinmeyen tüm kahramanlarımızın bizlere bıraktığı mukaddes emaneti vatan, ezan ve bu bayrağı ilelebet her zaman koruyacak ve yücelteceğiz. Bugün İnebolu’dan başlayarak 4 gün boyunca Kastamonu’ya kadar yürüyecek, İstiklal Savaşı yıllarındaki kahramanlıkları ve fedakarlıkları yad edecek ve onların geçtiği kahramanlık yolunu al bayrağımız elinizde şarkılarla, marşlarla, türkülerle hatırlayarak 102 yıl önceki ruhu yeniden yaşayacağız. Bugün tam da 102 yıl önce olduğu gibi tüm halkımızda buradayız ve aynı duygularla kahramanlarımızın izindeyiz. İnebolu’nun Şeref ve Kahramanlık Gününü bir kez daha kutluyorum” dedi.

“İNEBOLU DİRENMESEYDİ BUGÜN TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLUR MUYDU?”

Lojistik üste dönüşmüş İnebolu’dan Ankara’ya silah sevkiyatının önüne geçilmek istenildiğini belirten Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise, “Burada 102 yıl öncekinin onur ve gururunu bir kez daha doyasıya hissetmek, bize bu günleri canları pahasına armağan eden aziz kahramanlarımızı yüreğimiz titreyerek anarken yeri geldiğinde aynı kahramanlığı kuşanması için yüreklerimizi güçlendirmek amacıyla toplandık. 9 Haziran 1921 yılında ufukta düşman zırhlılarının belirmesiyle hava bozdu. İnebolu top ateşine tutuldu. Yiğit İnebolular yılmadılar. Eldeki imkanlarıyla karşılık vererek düşmanı püskürttüler. Düşmanın derdi İstanbul ve Kafkaslar üzerinden lojistik üste dönüşmüş bulunan İnebolu’dan Ankara’ya olan cephane ve insan sevkiyatının önüne geçmekti. İnebolu direnmeseydi bugün Türkiye Cumhuriyeti olur muydu? İşte bu yüzden Türkiye Cumhuriyetinin temelinde Kastamonu var, İnebolu var diyoruz. İnebolu’dan başlayan İstiklal Yolu sayesinde yurdumuzu parçalamaya, bağımsızlığımızı elimizden almaya cesaret eden yedi düvele karşı koyduk” diye konuştu.

“İNEBOLU, TÜRKİYE’NİN İSTİKLAL MADALYALI TEK İLÇESİNE VE ŞEREFİNE HAİZ OLMUŞTUR”

İnebolu’nun Türkiye’nin tek İstiklal Madalyalı ilçesi olduğunu vurgulayan İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da, “Denizden kayıklarla, karadan kağnılarla ve sırt üzerinde meccanen ve gönüllü olarak taşınan bu mühimmatlar milli ordumuza can olmuştur ve milli mücadelemizin zaferle sonuçlanmasına katkıda bulunmuştur. Kahraman İnebolulu kayıkçıların ve vatandaşların bu eşsiz mücadelesi karşılıksız kalmamış ve Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından gazi meclisimizin kararıyla İnebolu şahsına Kayıkçılar Locasına beyaz şeritli istiklal madalyası taltif edilmiştir. Böylece İnebolu, Türkiye’nin İstiklal Madalyalı tek ilçesine ve şerefine haiz olmuştur. Bu mücadelede vatan ve bayrak uğruna, şehit ve gazi düşenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün ecdadımızın canları pahasına nice zorluklara göğüs gererek yürüyüp silah ulaştırdıkları bu yolu aziz hatıralarını anmak adına Atatürk ve İstiklal Yolu adı altında yürüyeceğiz. Bu yürüyüş bugün, büyük bir gurur ve heyecanla İnebolu ilçemizden başlayarak Kastamonu ilimize kadar devam edecektir. Bu vesileyle Şeref ve Kahramanlık Günümüzü en kalbi duygularımla kutluyorum” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN HAYALİ İLE TÜRKİYE YÜZYILININ BAŞLANGICINDA İNEBOLU’DAN CANLANAN BU RUH, İSTİKBALİMİZİN DE GÜZERGAHINI BELİRLEYECEKTİR”

Türkiye’nin hayali ile Türkiye yüzyılının başlangıcında İnebolu’dan canlanan ruhun, İstiklalin de güzergahını belirleyeceğine inandığını söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, “Kastamonu, hem Çanakkale için hem de İstiklal Harbimiz için olmazsa olmaz şehrimiz. İstiklal Mücadelesinin kıvılcımının ateşlendiği en önemli noktalardan bir tanesi Kastamonu’dur. Kastamonu özelinde de İnebolu’nun yeri çok ayrıdır. O günün şartlarında kahraman mandacıların her şeye rağmen direnerek denizden aldıkları cephaneyi, cepheye ulaştırdıkları güzergahın başlangıcı oluyor. Küre Dağlarını, Ilgaz’ı o günün şartlarında aşarak cepheye o mühimmatın ulaşmasının ne denli önemli olduğunu Kastamonu’dan İnebolu’ya gelirken bile hissettik. Çünkü tabiat şartlarının zorladığı bir coğrafya ama özellikle o günleri yad etmek için o günün şartlarında yaptığımız Göce çorbamızı içip de geldim onların ruhlarını yad etmek için. Özellikle aramızda birçok gencimiz var, vatanın nasıl vatan olduğunu hepsinin iliklerine kadar hissetmesi gerekiyor. Burası istiklalin kıvılcımının ateşlendiği topraklar, kahraman İnebolu Mandacılar, kahraman Şerife Bacılar, Halime Çavuşlar, Rahime Kaptanlar, Hafız Selman İzbeliler, Kastamonulu kahraman Türk kadınlarını çok ayrı bir yere koymak gerekiyor. İnebolu, İstiklal Yürüyüşünün başladığı nokta ve inanıyorum ki yeni bir yürüyüşün arefesinde büyük Türkiye’nin hayali ile Türkiye yüzyılının başlangıcında İnebolu’dan canlanan bu ruh İstikbalimizin de güzergahını belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

DENİZ GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Konuşmaların ardından temsili gösteri ile Kurtuluş Savaşında silah ve cephanenin deniz yolu ile İnebolu Limanına getirilişi ve yöre halkının omuzlarında kağnı arabasına yüklenerek cepheye sevki canlandırıldı. Heyamola oyunu gösterisi sonrasında okullar arası resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı törende, kahramanlık türküleri seslendirildi. Kahramanlık türkülerine ilçe halkı da eşlik etti. Devam eden törende, Sahil Güvenlik Botu tarafından ilçe halkı selamlandı. Selamlara sırasında Sahil Güvenlik Botu tarafından havaya saygı atışı yapıldı. Gerçekleştirilen gösteri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Kutlamalar, İnebolu’dan Ankara’ya uzanan ve savaş sırasında kağnılarla mühimmatların taşındığı İnebolu Limanı’nda devam edecek. İnebolu’dan yola çıkacak kent protokolü ve vatandaşlar, Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadele ruhunu yaşatmak için Kastamonu il merkezine kadar yürüyecek.

