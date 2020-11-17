9 ilin un ihtiyacını karşılayan 300 yıllık değirmen kente kazandırılacak

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Akmeşe’de bulunan ve aktif olduğu zamanlarda 9 ilin un ihtiyacını karşılayan 300 yıllık tarihi değirmenin kente kazandırılması için girişim başlatılacak.

İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ve zamanında 9 ilin un ihtiyacının karşılandığı yaklaşık 300 yıllık su değirmeni, yıkılmaya yüz tutmuştu. Bölgede atıl halde kalması nedeniyle vatandaşların korunması için yetkililere çağrıda bulunduğu tarihi değirmende inceleme yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, değirmeni kente kazandırmak adına girişimlere başlayacaklarını söyledi. Hürriyet, tarihi yapıya sahip çıkmak adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

