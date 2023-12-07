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9. İstanbul Publishing Fellowship başvuruları başladı

07.12.2023 13:08 | Son Güncelleme:
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Anadolu Ajansının Global İletişim ortağı olduğu, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından İstanbul'un bir telif pazarı haline dönüşebilmesi için düzenlenen "Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları - İstanbul Publishing Fellowship Programı"na başvurular açıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile Basın Yayın Birliği Derneğinin destekleriyle çok sayıda ulusal ve uluslararası yayıncının bir araya gelmesine olanak sağlayan programa son başvuru tarihi, 15 Aralık olarak belirlendi.

Bu yıl hibrit olarak gerçekleştirilerek program, katılımcılarına hem fiziki hem de çevrimiçi ortamda işetmeden işletmeye (B2B) görüşme yapma imkanı sunuyor.

Türk kültür ürünlerinin yurt dışına ihracatının sağlanabilmesi için dünyanın farklı ülkelerinden yayıncılık endüstrisindeki profesyonelleri bir araya getiren etkinlik, yapılan işbirliği anlaşmalarıyla da sektörde yeni ticari ilişkiler kurulmasına etken oluyor.

- 2024'te odak ülke Meksika

Türk yayımcılar ile dünya yayımcılarının karşılıklı işbirliğinin artırılması amacıyla 9. kez gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Publishing Fellowship Programı kapsamında ayrıca "Odak Ülke" etkinliği düzenleniyor. Bu çerçevede 2024'ün odak ülkesi Meksika, 2025'in odak ülkesi de Birleşik Arap Emirlikleri olarak kararlaştırıldı.

Etkinlik kapsamında Meksika yayınevleri, yazar, çevirmen ve meslek birliği yetkilileri ile kültür alışverişi yapılarak, karşılıklı eser zenginliği ve çeşitliliği arttırılacak. İkili görüşmelerin yanı sıra yayımcılık dünyasında yaşanan gelişmelerin ele alınacağı paneller de katılımcılarla buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Genç, "Program bu yıl 5-7 Mart 2024 arasında İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek. Programa son iki yılda 120 ülkeden 965 yayımcı katıldı ve Mart 2024'de ise 150 ülkeden 1500'ü aşkın yayıncı bekliyoruz. Program başvuruları 'fellowship.istanbul' adresinden 15 Aralık'a kadar dünya genelinde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Farklı ülkelerdeki yayımcıların Türkiye'de iş yapmalarını teşvik etmek, yeni pazarlara açılmalarını sağlamak amacını taşıyan programa son sekiz yılın sonunda 90 ülkeden 1570 yayımcı katılım sağladı ve yapılan 15 binin üzerinde ikili görüşmeler neticesinde 10 binin üzerinde telif ön anlaşması imzalandı.

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