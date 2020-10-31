YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

9 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.10.2020 16:58 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine 9 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine 9 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun dumanlar çevreyi kaplarken, binada oturanlar tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Seyrani Mahallesi 8. Cadde üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yoğun dumanların çevreyi sarması üzerine ekipler, binada yaşayan vatandaşları tahliye etti. Toplanan kalabalık söndürülme çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 4 eksik var
Kayserispor’da 4 eksik var
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Söke’de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu
Söke’de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
12:27
İkindi
15:20
Akşam
17:46
Yatsı
19:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Burak Eczanesi
Bunyan
Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yahyalı’da 11 yıllık kadın esnaf, ilçede yılın ahisi seçildi
Yahyalı’da 11 yıllık kadın esnaf, ilçede yılın ahisi seçildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.