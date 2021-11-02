KAYSERİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Anadolu Sinemacılar Derneği ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğinde düzenlenen 9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali yarın başlıyor.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, festival kapsamında düzenlenen Ulusal Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışmalarında finale kalan ve gösterim seçkisine giren 36 film izleyiciyle buluşacak.

Film gösterimlerinin yanı sıra 3-6 Kasım'daki festival boyunca usta isimlerle söyleşi, panel ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Festival programına göre, yarın Erciyes Kültür Merkezi'nde akademisyen-yönetmen Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aytekin ile Belgesel Yapım Atölyesi düzenlenecek. Aynı gün 17.30-19.00 saatlerinde yönetmen-oyuncu Rıza Sönmez ile "Sinemada Yeni Arayışlar" söyleşisi gerçekleştirilecek. 4 Kasım'da 13.15-14.45 saatlerinde Erciyes Kültür Merkezi'nde yönetmen-oyuncu Müfit Can Saçıntı ile "Sinemada Yönetmenlik" söyleşisi, 15.00-16.30 saatlerinde ise oyuncu Ece Özdikici ile "Kamera Önü Oyunculuk" üzerine söyleşi düzenlenecek.

5 Kasım'da Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesinde görüntü yönetmeni Turhan Yavuz ile "Kamera ve Işık Atölyesi", 10.00-12.00 saatlerinde Erciyes Kültür Merkezi'nde akademisyen-yönetmen Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi ile "Hafıza-Ötesi (Post-Memory) Aktarımlarda Belgesel ve Kurmaca Anlatının Kullanımı" konulu söyleşi, 14.00-16.00 saatlerinde ise yönetmen-senarist Raşit Çelikezer ile senaryo atölyesi yapılacak.

Festival, 6 Kasım'daki ödül töreni ve konserle sona erecek.

