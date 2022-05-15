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9 kişi Beşiktaş, Göztepe'den 3 puanı kaptı! Nefes kesen mücadele...

15.05.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam etti. Göztepe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Göztepe, güçlü rakibini devirip iç sahadaki son maçından mutlu ayılmak istiyordu. Siyah beyazlı ekibin 9 kişi kaldığı mücadele nefes kesti. Karşılaşmada 2-0 öne geçen Beşiktaş maçta büyük bir avantaj elde etti. İkinci yarıda Göztepe de 10 kişi kaldı. Sahadan bu skorla galip ayrılan Beşiktaş, Göztepe deplasmanından 3 puanla dönerek moral buldu.

9 kişi Beşiktaş, Göztepe'den 3 puanı kaptı! Nefes kesen mücadele...
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam etti. Küme düşmesi garanti olan Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta maça kırmızı kartlar damga vurdu. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar İstanbul'a 3 puanla döndü.

MAÇIN 7. DAKİKASINDA KIRMIZI KART

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Beşiktaş'ın kaptırdığı topta hızlı atağa çıkan Baku'yu düşüren Rosier, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. daha sonra Nkoudou oyundan çıktı ve yerine Kenan girdi.

10 KİŞİ GOLÜ BULDULAR

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27' dakikada kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden Beşiktaş serbest vuruş kazandı. topun başına geçen Ghezzal'ın şutu barajdan sekti ve Larin'in önünde kaldı. Kanadalı futbolcunun sol çaprazdan yapmış olduğu vuruş ağlarla buluştu ve Beşiktaş, 10 kişi Göztepe önünde 1-0 öne geçti.

FARK 2'YE ÇIKTI

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32' dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topu Emirhan kontrol etti ve arka direkte boş durumda bulunan Montero'ya harika bir pas verdi. Montero ceza sahasında boş durumda bulunan Josef'i gördü ve Josef skoru 2-0'a getirdi.

9 KİŞİ KALDILAR

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36' dakikada Beşiktaş'ta Josef de Souza, orta alanda Berkan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Sonrasında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Ümit Öztürk Brezilyalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

GÖZTEPE DE KIRMIZI GÖRDÜ

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75' dakikada Göztepe'de Jahovic, Necip'e yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. daha sonra VAR'da pozisyonu izleyen Ümit Öztürk kararını değiştirdi ve kırmızı kart gösterdi. Göztepe 10 kişi kaldı.

RACHİD GHEZZAL’IN ÖZEL GÜNÜ

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Beşiktaş formasını başarıyla giyen takımın Cezayirli süperstarı Rachid Ghezzal, Göztepe’ye rakip olduğu üç Süper Lig maçında 2 gol ve bir asistle 3 golde pay sahibi oldu. Cezayirli kanat oyuncusunun profesyonel kariyerinde filelerini üç kez havalandırdığı bir rakibi bulunmuyor.

KARA KARTAL DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

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Siyah-Beyazlı takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Beşiktaş’ın başında çıktığı 4 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi. Yeni takımıyla ilk maçını Trabzonspor ’la deplasmanda oynayan Ismael’in takımı, Bordo-Mavili ekiple 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor maçını da golsüz eşitlikle tamamladı. Beşiktaş deplasmandaki son maçında ise Yukatel Kayserispor’u 3-2 mağlup etti.

EKSİK SAYISI 8’E ULAŞTI

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Kara Kartal’da cezalı oldukları için Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Rosier ile Montero, bugünkü maçta forma giydi. Siyah-Beyazlı takımda sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz’ın sakatlığı da sürüyor. Öte yandan ayak bileğinden sakatlanan Ersin Destanoğlu ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan Miralem Pjanic de kadroya alınmadı. Vida, Mert, Oğuzhan, Mehmet To pal, Gökhan Töre de kadroda yer almadı.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe Valentin Rosier Josef de Souza Rachid Ghezzal Cyle Larin
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