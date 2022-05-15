9 kişi Beşiktaş, Göztepe'den 3 puanı kaptı! Nefes kesen mücadele...

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam etti. Küme düşmesi garanti olan Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta maça kırmızı kartlar damga vurdu. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar İstanbul'a 3 puanla döndü.

MAÇIN 7. DAKİKASINDA KIRMIZI KART

Beşiktaş'ın kaptırdığı topta hızlı atağa çıkan Baku'yu düşüren Rosier, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. daha sonra Nkoudou oyundan çıktı ve yerine Kenan girdi.

10 KİŞİ GOLÜ BULDULAR

27' dakikada kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden Beşiktaş serbest vuruş kazandı. topun başına geçen Ghezzal'ın şutu barajdan sekti ve Larin'in önünde kaldı. Kanadalı futbolcunun sol çaprazdan yapmış olduğu vuruş ağlarla buluştu ve Beşiktaş, 10 kişi Göztepe önünde 1-0 öne geçti.

FARK 2'YE ÇIKTI

32' dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topu Emirhan kontrol etti ve arka direkte boş durumda bulunan Montero'ya harika bir pas verdi. Montero ceza sahasında boş durumda bulunan Josef'i gördü ve Josef skoru 2-0'a getirdi.

9 KİŞİ KALDILAR

36' dakikada Beşiktaş'ta Josef de Souza, orta alanda Berkan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Sonrasında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Ümit Öztürk Brezilyalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

GÖZTEPE DE KIRMIZI GÖRDÜ

75' dakikada Göztepe'de Jahovic, Necip'e yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. daha sonra VAR'da pozisyonu izleyen Ümit Öztürk kararını değiştirdi ve kırmızı kart gösterdi. Göztepe 10 kişi kaldı.

RACHİD GHEZZAL’IN ÖZEL GÜNÜ

Beşiktaş formasını başarıyla giyen takımın Cezayirli süperstarı Rachid Ghezzal, Göztepe’ye rakip olduğu üç Süper Lig maçında 2 gol ve bir asistle 3 golde pay sahibi oldu. Cezayirli kanat oyuncusunun profesyonel kariyerinde filelerini üç kez havalandırdığı bir rakibi bulunmuyor.

KARA KARTAL DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Siyah-Beyazlı takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Beşiktaş’ın başında çıktığı 4 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi. Yeni takımıyla ilk maçını Trabzonspor ’la deplasmanda oynayan Ismael’in takımı, Bordo-Mavili ekiple 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor maçını da golsüz eşitlikle tamamladı. Beşiktaş deplasmandaki son maçında ise Yukatel Kayserispor’u 3-2 mağlup etti.

EKSİK SAYISI 8’E ULAŞTI

Kara Kartal’da cezalı oldukları için Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Rosier ile Montero, bugünkü maçta forma giydi. Siyah-Beyazlı takımda sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz’ın sakatlığı da sürüyor. Öte yandan ayak bileğinden sakatlanan Ersin Destanoğlu ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan Miralem Pjanic de kadroya alınmadı. Vida, Mert, Oğuzhan, Mehmet To pal, Gökhan Töre de kadroda yer almadı.



