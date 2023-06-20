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9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama

20.06.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının, ilçeye bağlı Serçeler köyünde 15 Haziran’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Üç savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 4’ü serbest bırakıldı.

1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kavgada yaralanan 2 şüphelinin ise tedavisi devam ediyor. 16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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