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9 milyon yıllık kanyondaki dağ keçileri dron ile görüntülendi

24.11.2023 10:13 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da 9 milyon yıllık tarihe sahip olan Saklıkapı ile Karaleylek kanyonları, doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla dikkat çekiyor.

9 milyon yıllık kanyondaki dağ keçileri dron ile görüntülendi

Sürü halinde kanyonda gezintiye çıkan dağ keçileri, dron ile havadan görüntülendi.

Elazığ’ın Baskil ilçesinde bulunan milyonlarca yıllık Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Benzersiz karstik oluşumları, mağaraları, kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla dikkati çeken kanyonları arkadaşlarıyla birlikte ziyaret eden mimar ve doğa fotoğrafçısı Umut Yüzgeç, bu sırada gezintiye çıkan sürü halindeki dağ keçilerini görüntüledi. Çekilen görüntülerde Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçilerinin insanlara yakın bir noktaya geldiği ve daha sonra da gözden kaybolduğu görülüyor.

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