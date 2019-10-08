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9 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.10.2019 18:23 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

9 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği'nin toplantısından sonra federasyondan yapılan açıklamada, 7. hafta oynanan karşılaşmalardaki ihlallerden dolayı Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği, Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir ve Çaykur Rizespor'un disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Gaziantep Futbol Kulübünün oyuncusu Güray Vural, Yukatel Denizlispor'un antrenörü Feyyaz Uçar, Antalyaspor Kulübünün idarecileri Haldun Kilit ile Fikret Öztürk'ün de PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
pfdk süper lig

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