YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. 9 yaşına giren Kutan’a yunus ekiplerinden doğum günü sürprizi

9 yaşına giren Kutan’a yunus ekiplerinden doğum günü sürprizi

07.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
9 yaşına giren Kutan’a yunus ekiplerinden doğum günü sürprizi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde görev yapan motosikletli yunus polisleri 9 yaşına giren Kutan Çapar’a doğum günü sürprizi yaptı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde görev yapan motosikletli yunus polisleri 9 yaşına giren Kutan Çapar’a doğum günü sürprizi yaptı. Ellerinden pasta ile kapıdaki polis ekiplerini gören Çapar şaşkınlığını gizleyemedi.

Marmaris ilçesinde modacı Can Çapar, yunus polisi olmak isteyen oğlu Kutan Çapar’ın sokağa çıkma kısıtlamasında denk genel doğum gününde, üzgün olduğunu görünce emniyetten destek istedi. Durumu öğrenen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri bir kafeteryadan üzerinde ’Doğum günün kutlu olsun, yanındayız’ yazılı pasta ve çeşitli hediyeler aldı. Çıldır Mahallesi 149 sokak üzerinde bulunan eve gelen iki yunus polisi saat 17.00 sıralarında kapıyı çaldı. Kapıyı açan Kutan Çapar karşısında yunus polislerini görünce bir anlık şaşkınlık yaşadı. Heyecandan konuşmakta zorluk çeken Kutan pastasını alarak teşekkür etti.

Kutan Çapar’ın babası Can Çapar, polis ekiplerine destekleri için teşekkür ederek, “Oğlum çok şaşırdı. Konuşkan biri olan evladımın bir anda nutku tutuldu. Yüzündeki tebessüm, mutluluk dünyalara değişilmezdi. Bizleri kırmayan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ederim. 9 yaşına basan oğlumun unutamayacağı güzel bir anı olacak. Allah polislerimize sağlık, huzur ve güç versin, iyi ki varlar” dedi.

9 yaşına giren Kutan’a yunus ekiplerinden doğum günü sürprizi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilirProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilir
Sürpriz doğum günü kutlamasıSürpriz doğum günü kutlaması

Muğla Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
06:36
Sabah
07:57
Öğle
13:26
İkindi
16:18
Akşam
18:44
Yatsı
20:01

Muğla Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Günizi Eczanesi
Merkez
Kafadar Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Nalbantoğlu Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

Muğla'da Suriyeli kadını öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'da Suriyeli kadını öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

9 yaşına giren Kutan’a yunus ekiplerinden doğum günü sürprizi

9 yaşına giren Kutan’a yunus ekiplerinden doğum günü sürprizi

Başkan Gürün Fethiye muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Gürün Fethiye muhtarları ile bir araya geldi

Hastaneden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Hastaneden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Muğla Valisi Tavlı'dan Ören Arkeopark Alanı'nda inceleme

Muğla Valisi Tavlı'dan Ören Arkeopark Alanı'nda inceleme

Fethiye’de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Fethiye’de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.