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9 yaşında dünya şampiyonu olan minik kick boksçu yeni hedefleri için ter döküyor

12.06.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da babasının yönlendirmesiyle kick boks sporuyla tanışan ve 9 yaşında dünya şampiyonu olan Çınar Artim, uluslararası organizasyonlarda yeni başarılar hedefliyor.

Kick boks antrenörü olan babasının yönlendirmesiyle 4 yaşında spor yapmaya başlayan 10 yaşındaki Çınar, babası Celal Artim ve antrenörü Serkan Saki'nin gözetiminde antrenmanlara çıkarak kendini geliştirdi.

Katıldığı birçok şampiyonada madalya kazanan minik kick boksçu, geçen yıl Ankara'da düzenlenen Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyat Oyunları'nda kemer maçına çıktı.

Fransa ve İran'dan gelen rakiplerini yenerek kendi kategorisinde dünya şampiyonu olan Çınar, bu yıl katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda da başarıya ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Haftanın üç günü salonda, iki günü de evde antrenman yapan Çınar, çok sevdiği kick boksta en başarılı sporcular arasında yer almayı hedefliyor.

Dünya şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını belirten Çınar Artim, AA muhabirine, bundan sonra da başarılı olmak için çaba göstereceğini söyledi.

Yeni şampiyonalar için hazırlıklarının devam ettiğini dile getiren Çınar, "Dört yaşında kick boksa başladım ve çok seviyorum. Ankara'da dünya şampiyonu oldum. Şu anda da Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyorum. Birkaç ay sonra Avrupa Şampiyonası'na gideceğim. Haftanın üç günü salonda antrenman yapıyorum, iki gün de evde çalışıyorum." diye konuştu.

"YURT DIŞINDAN TALEP GELDİ"

Baba Celal Artim ise oğlunun başarılarıyla gururlandığını belirterek, "Çınar, 6 yıldır bizimle spor yapıyor. Çok başarılı. Ankara'da kemer maçına çıktı, Fransa ve İran'a karşı. Rakiplerini yendi ve madalyayı kazandı. Şimdi de Avrupa Şampiyonası'na hazırlıyoruz. Elde ettiği başarılardan sonra oğluma yurt dışından talepler geldi. Belçika'dan istiyorlar. Biz de Çınar gibi yeni sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bunun için tüm çocukları spora davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çınar'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu, 9 yaşında önemli bir başarıya imza attığını aktaran antrenörü Serkan Saki, "25 yıldır bu sporu yapıyorum. Çınar, 4 yaşından beri bizimle ve birçok şampiyonluğu var. Üç gün spor salonunda antrenman yapıyoruz. Taktik ve teknik antrenmanları yapıyoruz. Birçok şampiyonada kendi sıkletinin madalyasını kazandı. Çalışmalara devam ediyoruz. Önünde iki şampiyona var. Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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