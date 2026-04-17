90+8’de yıkılan Fenerbahçe’ye Galatasaray’dan manidar gönderme!

Kadıköy'de 90+8 yıkımı! Fenerbahçe, Rizespor'la 2-2 berabere kalıp liderliği kaçırdı. G.Saraylı antrenör Serhat Doğan'dan mesaj geldi: "Allah'ın dediği olur."

90+8’DE GELEN ŞOK VE EDERSON’A ISLIK YAĞMURU

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Talisca ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 2-1 öne geçmeyi başarmıştı. Ancak 90+8. dakikada sahneye çıkan Sagnan, stadyumu sessizliğe gömen golü kaydetti. Gol pozisyonunda kalesini hatalı terk eden dünya yıldızı Ederson, bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerin sert protestosuyla karşılaştı. Şampiyonluk yolunda kritik puanların uçup gitmesine öfkelenen taraftarlar, tecrübeli kaleciyi ıslıklarla soyunma odasına gönderdi.

SAMET AKAYDIN KIZARDI, RİZE DİRENDİ

Karşılaşmanın bir diğer kırılma noktası ise 72. dakikada yaşandı. Rizespor forması giyen Samet Akaydın, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalmasına rağmen pes etmeyen Karadeniz ekibi, 12 yıl aradan sonra Kadıköy’den puanla dönmeyi başararak Fenerbahçe’nin zirve hesaplarını bozdu. Fenerbahçe bu sonuçla, bir maçı eksik olan lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde kaldı.

GALATASARAY CEPHESİNDEN MANİDAR MESAJ: "ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR"

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dakikalarda, yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Galatasaray Performans Antrenörü Serhat Doğan, şampiyonluk yarışındaki psikolojik üstünlüğü vurgulayan bir not paylaştı.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sadece "Allah'ın dediği olur." ifadesini kullandı.