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90'ların yakışıklı şarkıcısı Hakan Peker'in dede olduğunu duyanlar 'yok artık' diyor!

28.09.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hakan Peker'in yıllara meydan okuduğunu görenler şaşkına dönüyor. 2015 yılında torun sahibi olarak adından söz ettiren 60 yaşındaki şarkıcı, yıllara rağmen karizmasını korumayı sürdürüyor.

90'ların yakışıklı şarkıcısı Hakan Peker'in dede olduğunu duyanlar 'yok artık' diyor!

90'ların yakışıklı şarkıcısı Hakan Peker'in dede olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor. 60 yaşındaki şarkıcı, asla yaşlanmayarak dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Hakan Peker'in son hali:

Dede olduğuna kimse inanmıyor!

Hakan Peker'in boyu kadar oğlunu olduğunu görenler gözlerine inanamıyor.

90'ların yakışıklı şarkıcısı Hakan Peker'in dede olduğunu duyanlar 'yok artık' diyor!

Hakan Peker'in oğlu Burak Peker, 2015 yılında baba olmuştu. Hakan Peker'in dede olduğu haberi, sosyal medyayı sallamış; kullanıcılar, Hakan Peker ve oğlunun yer aldığı kareye, ''Hangisi baba hangisi evlat ayırt edilemiyor'' gibi yorumlarda bulunmuşlardı.

90'ların yakışıklı şarkıcısı Hakan Peker'in dede olduğunu duyanlar 'yok artık' diyor!

HAKAN PEKER KİMDİR?

Hakan Peker, 1963 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluk yıllarında dansı çok seven Peker, Seyyal Taner ve Deniz Erkanat'tan dans eğitimleri alıp 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda birinci oldu.

Dede olduğuna kimse inanmıyor!

1989 yılında ilk albümü 'Bir Efsane' müzikseverlerle tanıştı. Sonrasında birçok başarılı besteye imza atan Hakan Peker, kendi prodüksiyon şirketini kurdu ve şarkılarını bu şirketten çıkardı.

HAKAN PEKER'İN ALBÜMLERİ

Bir Efsane (Nisan 1989)
Camdan Cama (Mart 1990)
Düş ve Fantezi (Eylül 1990)
Hey Corç (Seni Unutmalı) (14 Ağustos 1991)
Amma Velakin (1 Kasım 1993)
Hakan Peker' (8 Haziran 1995)
Salına Salına (Temmuz 1997)
İlla ki (16 Şubat 2000)
Canım İstedi (28 Ekim 2001)
Aşk Bana Lazım (Mayıs 2003)
Yak Beni (1 Eylül 2004)
Gece Gözlüm (21 Temmuz 2006)
Hakan Peker 2011 (7 Temmuz 2011)
Mütemadiyen (Mayıs 2014)
Efsane Şarkılar (7 Nisan 2016)
Asil (2019)


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