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90'lı yıların unutulmaz spikerlerindendi! Hamit Özsaraç yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bu nasıl değişim'

21.10.2023 20:18 | Son Güncelleme:
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90'lı yılların unutulmaz spikerleri arasında yer alan Hamit Özsaraç yıllar sonra gündem oldu. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü ismin meslek değiştirdiği ortaya çıktı. Oldukça değiştiği görülen Özsaraç son haliyle oldukça şaşırttı.

Show TV ana haber bülteni ile adı özdeşleşen Hamit Özsaraç son haliyle adından söz ettiriyor. Kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü spikeri görenler tanıyamadı.

Hamit Özsaraç 90'lı yıllarda Show TV'de Reha Muhtar'ın yayında olmadığı günlerde Show TV ana haber bültenini sunuyordu.

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Özsaraç Show Tv'deki görevinden ayrıldıktan sonra farklı televizyon kanallarında çalışsa da akıllarda Show TV ana haber bülteni spikeri olarak kaldı.

MESLEK DEĞİŞTİRDİ AMA...

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Hamit Özsaraç yıllar sonra ortaya çıktı. Oldukça değiştiği görülen ünlü spikerin meslek değiştirdiği öğrenildi.

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Seslendirme sanatçısı olan Özsaraç, şimdilerde bir diksiyon kursunda eğitmenlik yapıyor.

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Artık spikerlik kursu veren ünlü spikerin son hali ise görenleri şaşırttı.

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Kariyerine seslendirme sanatçısı olarak devam eden Hamit Özsaraç, şimdilerde ünlü bir diksiyon kursunda seslendirme eğitmenliği yapıyor.

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