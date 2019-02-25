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91. Oscar Ödül Töreni'nin kırmızı halısında şıklık yarışı

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SİNEMA TV  | 25.02.2019 08:04 | Son Güncelleme

Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden "Oscar" olarak bilinen "Akademi Ödülleri" Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Tören öncesi kırmızı halı seremonisinde ise şıklık yarışı yaşandı.

Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülü olarak kabul edilen Oscar Ödülleri, 91. kez sahiplerini buldu. "Green Book" adlı yapımın "En İyi Film" ödülüne layık görüldüğü ödül töreninde, 4 dalda Oscar kazanan "Bohemian Rhapsody" en çok ödül alan film oldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 91. Akademi Ödül Töreni’ne sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri akın etti. 91. Oscar Ödül Töreni’nde birbirinden şık kıyafetleriyle yarışan ünlülerin kırmızı halı pozları...

91. Oscar Ödül Töreni'nin kırmızı halısında şıklık yarışı

Allison Janney

Allison Janney

Amy Adams

Amy Adams

Amy Poehler

Amy Poehler

Angela Bassett

Angela Bassett

Ashley Graham

Ashley Graham

Billy Porter, Elaine Welteroth, Ashley Graham ve Maria Menounos

Billy Porter, Elaine Welteroth, Ashley Graham ve Maria Menounos

Billy Porter

Billy Porter

Bradley Cooper ve Irina Shayk

Bradley Cooper ve Irina Shayk

Bradley Cooper, Irina Shayk ve Gloria Campano

Bradley Cooper, Irina Shayk ve Gloria Campano

Brie Larson

Brie Larson

Caleb Deschanel, Mary Jo Deschanel, Zooey Deschanel ve Emily Deschanel

Caleb Deschanel, Mary Jo Deschanel, Zooey Deschanel ve Emily Deschanel

Charlize Theron

Charlize Theron

Chris Evans

Chris Evans

Emilia Clarke

Emilia Clarke

Emilia Clarke1

Emilia Clarke1

Emma Stone

Emma Stone

Glenn Close

Glenn Close

Hellen Mirren

Hellen Mirren

James McAvoy

James McAvoy

Jason Momoa ve Lisa Bonet

Jason Momoa ve Lisa Bonet

Jennifer Hudson

Jennifer Hudson

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Kacey Musgraves

Kacey Musgraves

Lady Gaga

Lady Gaga

Lady Gaga

Lady Gaga

Laura Dern

Laura Dern

Laura Harrier

Laura Harrier

Laura Marano

Laura Marano

Linda Cardellini

Linda Cardellini

Lucy Boynton ve Rami Malek

Lucy Boynton ve Rami Malek

Mahershala Ali

Mahershala Ali

Maria Menounos

Maria Menounos

Marie Kondo

Marie Kondo

Marina de Tavira

Marina de Tavira

Melissa McCarthy

Melissa McCarthy

Nicholas Britell veCaitlin Sullivan

Nicholas Britell veCaitlin Sullivan

Olivia Coleman

Olivia Coleman

Olivia Colman ve Ed Sinclair

Olivia Colman ve Ed Sinclair

Rachel Weisz

Rachel Weisz

Rami Malek

Rami Malek

Regina King

Regina King

Richard E. Grant ve kızı Olivia Grant

Richard E. Grant ve kızı Olivia Grant

Sam Rockwell ve Leslie Bib

Sam Rockwell ve Leslie Bib

Sarah Paulson

Sarah Paulson

Serena Williams

Serena Williams

Shangela

Shangela

Spike Lee

Spike Lee

Tina Fey

Tina Fey

Willem Dafoe ve Giada Colagrande

Willem Dafoe ve Giada Colagrande

Yalitza Aparicio ve Marina de Tavira

Yalitza Aparicio ve Marina de Tavira

Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio
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Anahtar Kelimeler:
kırmızı halı 91. Akademi Ödül Töreni Oscars oscarlar Oscar 2019

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