91. Oscar Ödül Töreni'nin kırmızı halısında şıklık yarışı

Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülü olarak kabul edilen Oscar Ödülleri, 91. kez sahiplerini buldu. "Green Book" adlı yapımın "En İyi Film" ödülüne layık görüldüğü ödül töreninde, 4 dalda Oscar kazanan "Bohemian Rhapsody" en çok ödül alan film oldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 91. Akademi Ödül Töreni’ne sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri akın etti. 91. Oscar Ödül Töreni’nde birbirinden şık kıyafetleriyle yarışan ünlülerin kırmızı halı pozları...