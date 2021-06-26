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95. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik kazandı

26.06.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

95. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Burgas kazandı! Ahmet Çelik, üst üste 7. Gazi Koşusu zaferini yaşayarak rekor kırdı.

95. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik kazandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisi İstanbul'da yapıldı.

Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli at kazandı. Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste 7. kez kazandı.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade edilirken, yine büyük heyecan yaşandı.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 22 at katıldı.

ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU AHMET ÇELİK'DE

Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.

  1. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırdada bitirdi.

Tecrübeli jokey, geçen sene yapılan 94. Gazi Koşusu'nu da "Call To Victory" isimli safkanla kazanarak, üst üste 6 kez birincilik sevinci yaşadı. Ahmet Çelik, 95. Koşu'yu "Burgas" isimli safkanla kazandı.

Unutulmaz jokey Ekrem Kurt, 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.

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