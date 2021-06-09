95 kilometrelik "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"ne katılanlar 50 kilometre yol katetti

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"ne katılanlar, 95 kilometrelik yolun 50 kilometresini yürüdü.

Ellerinde Türk bayraklarıyla dün İnebolu ilçesindeki Türk Ocakları önünden başlayan yürüyüşe katılan 60 kişi geceyi Çuha Doruğu Kamp Alanı'nda geçidi. Sabah saatlerinde tekrar il merkezine doğru yola çıkan ekip Ecevit Hanı Kamp Alanı'na ulaştı.

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (​KADASK) Başkanı Alp Arslan, AA muhabirine, yaklaşık 50 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi. İlk günün biraz yorucu geçtiğini anlatan Arslan, "Bugünkü rotamız daha iyiydi. Kamp alanına daha erken vardık. Bu yürüyüşe 6 kez katıldım. Daha önce eşimle ve çocuklarımla katıldım. Bugün de iki kızımla yürüyoruz." dedi.

İstiklal Yolu'nun önemine değinen Arslan şunları söyledi:

"Bu yürüyüş normal bir doğa yürüyüşü değil. Türkiye'nin her köşesi cennet ama Kastamonu daha güzel. Bugün yürüdüğümüz yol Şehit Şerife Bacı'nın, diğer şehitlerimizin, Kastamonuluların cephane taşıdığı Milli Mücadele için çok önemli bir yol. Önceki seneler kalabalık katılımlar oluyordu, çok mutlu oluyorduk. Her ilden gelen dağcı arkadaşlarımızla kulüplerle bilgi alışverişi yapıyorduk. Bu sene maalesef pandemiden dolayı yürüyüş kısıtlı katılımcı sayısı ile yapıldı."