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95 yaşına giren Haldun Dormen'e sahnede doğum günü sürprizi

28.03.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Tiyatro Günü, Sahne Tozu Tiyatrosunda düzenlenen etkinlikle kutlanırken, 95 yaşına giren Haldun Dormen'e de sahnede yaş günü sürprizi yapıldı. Sahnede şaşkınlığını gizleyemeyen Haldun Dormen, Şahane Züğürtler adlı oyunda oynadığı karakterden yapılmış sürpriz doğum günü pastası üfleyerek yeni yaşını kutladı.

95 yaşına giren Haldun Dormen'e sahnede doğum günü sürprizi

Dünya Tiyatro Günü, Sahne Tozu Tiyatrosunda da düzenlenen etkinlikte kutlanırken, 95 yaşına giren Haldun Dormen de unutulmayarak sahnede doğum günü kutlandı.

Kutlamada konuşma yapan Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, “Tüm tiyatrocuların, tiyatroseverlerin, emekçilerin 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü kutluyorum. Umuyorum ki tiyatro perdelerinin hepsi her daim yüzyıllar boyunca açık kalır, sahneler her zaman aydınlanır. Her zaman ışığı baki kalır. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Sahne Tozu Tiyatrosunun en çok sevilen oyunlarından olan Başroldeki Kadınlar tiyatroseverler ile buluştu. Oyun boyunca kahkahalar durmadı. Seyirciyi gülme krizine sokan oyuncu kadrosu, oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

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"ERKEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPMAK İSTEDİK"

Oyunun ardından sahneye tekrardan çıkan Çağlar İşgören, “Sahne Tozu Tiyatrosu olarak hocam Haldun Dormen’in yolunda, Dormen ekolünü devam ettirerek ilerlerken bize her daim umut aşılayan Haldun Dormen’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi özel bir kutlama yapmak istiyoruz. Esas günü 5 Nisan ancak biz erken bir doğum günü sürprizi yapmak istedik” diyerek, Haldun Dormen’in doğum gününü kutladı.

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Tüm salon eşliğinde Haldun Dormen'e coşkulu bir doğum günü kutlaması yapıldı. Dormen, Şahane Züğürtler adlı oyunda oynadığı karakterden yapılmış sürpriz doğum günü pastası üfleyerek yeni yaşını kutladı. (İHA)

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