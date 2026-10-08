İfade vermeye gitmedi! Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen hakaret soruşturmasında savcı Manken Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı talep etti.

Gazeteci İlknur Yılmaz'ın şikayeti üzerine hakkında inceleme başlatılan Deniz Akkaya'ya ulaşılamaması üzerine mahkeme yazı yazıldı.

İFADEYE GELMEDİ

Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kocaman, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği talep yazısında, şüpheli Deniz Akkaya'nın çağrı üzerine başsavcılığa gelmediği, kendisine ulaşılamadığı ve adli makamlarca yapılan tüm aramalara rağmen hazır edilemediği vurgulandı. Akkaya hakkında yakalama emri düzenlenmesi kamu adına talep edildi.