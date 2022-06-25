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96'ncı Gazi Koşusu için geri sayım başladı!

25.06.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı yarın Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. Atçılığımızın derbisi niteliğindeki önemli koşuda 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayları 2400 metre çim pistte mücadele verecek.

96'ncı Gazi Koşusu için geri sayım başladı!

Dünya çapında milyarca insanı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır seyircisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu için İstanbul Veliefendi Hipodromu, bu yıl kapılarını yarışseverlere açacak. Bu yılki birincilik ikramiyesi 2.500.000 TL olarak belirlendi. 96'ncı Gazi Koşusu'nda ikinciye 1.000.000 TL, üçüncüye 500.000 TL, dördüncüye 250.000 TL ve beşinciye ise 125.000 TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.859.700 TL’lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 4.578.450 TL’ye ulaşacak.

ETKİNLİKLER 12.00'DEN İTİBAREN

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İstanbul Veliefendi Hipodromunda yarışseverler saat 12.00'den itibaren müzik dinletileri ve çocuk animasyonları başta olmak üzere çeşitli aktivitelerle unutamayacakları bir gün geçirecekler.

Son 7 yıldır Ahmet Çelik’in kazandığı Gazi Koşusu’nda bu sezon kimin birinci geleceği merakla beklenirken, 22 safkan Türk atçılığının en prestijli yarışını kazanmak için mücadele edecek.

HALİS KARATAŞ 'FİNAL DANCE' İLE!

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Yarışın favorilerinden Final Dance isimli safkan Halis Karataş ile start alırken, Ahmet Çelik Zala Bey isimli safkanla, Gökhan Kocakaya’da Sigoş isimli safkanla mücadele edecek. Genç yetenekler Vedat Abiş ve Görkem Özçelik’in ilk kez start alacağı 96'ncı Gazi Koşusu saat 17.15’te başlarken, Zorlu yarış Kanal D, CNN Türk, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve TAY TV’den canlı ekrana gelecek.

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