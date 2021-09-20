SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. A Mili Takım'da Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Jan-Moritz Lichte oluyor

A Mili Takım'da Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Jan-Moritz Lichte oluyor

20.09.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımız, Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalarken tecrübeli teknik adamın merak edilen yardımcıları noktasında öne çıkan ismin Mainz'ın eski teknik direktörü Jan-Moritz Lichte olduğu belirtildi. Böylece Emre Belözoğlu, Tayfur Havutçu isimleri rafa kalkmış oldu.

A Mili Takım'da Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Jan-Moritz Lichte oluyor

A Milli Futbol Takımımız, Şenol Güneş sonrası teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Stefan Kuntz'un yardımcılarının kimler olacağı ise merak edilen önemli noktalar arasında yer alıyor. Alman basını Kuntz'un ekibinde yer alacak ilk ismin Mainz'ın eski çalıştırıcısı Jan-Moritz Lichte olduğunu belirtti.

İmza töreninde yardımcılarına ilişkin açıklamalarında bulunan Kuntz, "Almanya U21 Takımı'ndaki asistanım tecrübeli bir isimdi. Kendisi Milli Takım tecrübesi olan bir oyuncuydu. Bilimsel anlamda uzman bir antrenör. Burada tabii ki A Milli Takım'da böyle bir konuya ihtiyaç yok. Bunun yerine anadili Türkçe olan bir antrenör tercih ederim. Bilimsel alanı da muhafaza edeceğiz. 4 isim var. Beraber oturup şuna karar vermemiz gerekecek. Benim desteklediğim, futbolda hakim olan bilimsel yöntemleri, Türk futboluna nasıl kazandıracağımızı çalışacağız. Ülkeyi tanımanız ve ülkenin karakterini anlamanız gerekiyor. İşte o zaman takımı geliştirmenin yolunu bulabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

ALMANYA'DAN TEKNİK EKİBE İZİN YOK

Alman basınından Kicker'in haberine göre Almanya Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz'un Türkiye A Milli Futbol Takımının başına geçmesine yardımcı olsa da teknik ekibini bırakmak istemiyor.

Konuya ilişkin konuşan Almanya Milli Takımlar Spor Direktörü Joti Chatzialexiou, "Son yıllarda olağanüstü bir iş çıkaran U21'deki teknik heyetimizin kalanını tutmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Umuyorum ki başarılı olacağız" dedi.

İLK İSİM BELLİ OLDU

yuıyuı

Alman basını, gelişmeler sonrasında Kuntz'un yardımcılığı için en büyük adayın Jan-Moritz Lichte olduğunu belirtti. Son olarak Mainz'ı çalıştıran ve şu anda boşta olan 41 yaşındaki antrenörün Kuntz'un ekibine dahil olması bekleniyor. Böylece Emre Belözoğlu, Tayfur Havutçu isimleri rafa kalkmış oldu. Daha önce Paderborn, St. Pauli, Leverkusen, Hannover ve Mainz'da yardımcı antrenörlük görevleri yürüten Lichte, 2020-21 sezonunun ilk bölümünde 12 maç kadar Mainz'ın teknik direktörlüğü görevini de üstlenmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıdvan Dilmen'den maaş açıklamasıRıdvan Dilmen'den maaş açıklaması
Ülke diken üstünde! 2020'den bu yana 8 kat arttıÜlke diken üstünde! 2020'den bu yana 8 kat arttı
Tazminatı açıklandı! Ne kadar para alacak?Tazminatı açıklandı! Ne kadar para alacak?
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi

Tazminatı açıklandı! Ne kadar para alacak?

Tazminatı açıklandı! Ne kadar para alacak?

Muslera, rakip kalecinin üzerine yürüdü!

Muslera, rakip kalecinin üzerine yürüdü!

Fenerbahçe neden Batshuayi'yi almadı?

Fenerbahçe neden Batshuayi'yi almadı?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mesut Özil'in tepkilere verdiği cevap olay oldu

Mesut Özil'in tepkilere verdiği cevap olay oldu

F.Bahçe iyi başladı, sonunu getiremedi

F.Bahçe iyi başladı, sonunu getiremedi

G.Saray Lazio'yu devirdi

G.Saray Lazio'yu devirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.